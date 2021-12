Tài xế liều mạng, lái xe bán tải cán qua nhiều xe máy để tẩu thoát như ‘phim hành động’

Vừa qua mạng xã hội đã chia sẻ rần rần đoạn video của một tài xế xe bán tải bất chấp tất cả, phóng ‘bạt mạng’ cán qua nhiều xe máy để tẩu thoát.

Toàn bộ sự việc xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 5/12 trên địa bàn xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đã được camera ghi lại. Theo thông tin ban đầu, xe bán tải mang biển kiểm soát 27C-XXX.07 có khoảng 3 người trong xe được cho là chở hàng cấm, ngay sau khi biết tin lực lượng chức năng đã tiếp cận và yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì người tài xế đã cố tình ngồi trong xe cố thủ rồi nhấn ga phóng về phía trước thật nhanh để bỏ chạy.

Thời điểm này mặc dù trên cung đường đã được bố trí nhiều xe máy nằm rạp ra đường để chặn chiếc xe này tuy nhiên tài xế vẫn bất chấp tất cả, mặc kể cả bất an cho bản thân rồi nhấn ga cán qua nhiều xe máy để bỏ chạy tránh sự truy đuổi của cơ quan chức năng.

Được biết sau khi thấy chiếc xe bán tải không thể chạy trốn được nữa, nhóm đối tượng này đã để xe bên lề đường, ‘bỏ của chạy lấy người’. Chứng kiến đoạn video, cộng đồng mạng đã vô cùng bức xúc trước hành động ngông nghênh của người tài xế này:

- Trời ơi, nhìn chúng phóng qua mấy quả xe máy ngon ơ thế kia mới hãi chứ. Rùng hết cả mình lên. May mấy người đứng gần đấy không bị gây họa đó.

- Phải xích cổ bọn này lại thôi, bất chấp ghê quá. Nguy hiểm thực sự.

- Xem quả xe lao ầm ầm thế kia mà hoảng hồn dã man. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc tóm bọn này cho xã hội trong sạch thôi.