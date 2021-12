Tài xế nhấn nhầm chân ga, ô tô phóng vọt đâm vào người đi xe máy rồi lao thẳng xuống kênh

Toàn cảnh vụ việc của tài xế nhấn nhầm chân ga đã được camera an ninh ghi lại.

Cụ thể vào sáng ngày 2/12, khi đang điều khiển chiếc xế hộp theo hướng TP. Bắc Giang về huyện Tân Yên thì rẽ phải vào cây xăng Petrocity, thời điểm đó bất ngờ lại có một chiếc xe máy vượt phải rồi phóng lên trước, người tài xế này đã chuyển hướng để tránh xảy ra va chạm, tuy nhiên trong lúc luống cuống đã đạp nhầm chân ga rồi cả người lẫn phương tiện đều lao thẳng vào tường chắn của cây xăng xong tiếp tục lao xuống kênh.

Chiếc ô tô đánh lái tuy nhiên lại nhầm chân ga vào lao vào xe máy





Vụ tai nạn đã khiến ô tô bị hư hỏng nặng nề, rất may không có thương vong xảy ra. Bước đầu xác định người tài xế điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 29A-XXX.14 là anh H.V.Y, sinh năm 1981, trú tại xã ở xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng.

Ô tô lao xuống kênh, rất may không có thương vong xảy ra





Chứng kiến vụ tai nạn, dân mạng đã không khỏi hoảng hồn và để lại nhiều bình luận:

- Người không bị làm sao là tốt rồi, còn người còn của. Mong bác tài sẽ đi cẩn thận hơn nha.

- Ám ảnh ghê, may cú nhấn ga đâm xe máy còn nhẹ chứ.

- Nhầm chân ga chân phanh là dở rồi. Đi đường gặp mấy quả này đúng là 'đại hạn'.

Được biết, tai nạn xảy ra ở đường Hoàng Hoa Thám, đoạn qua thôn Mai Cao, xã Song Mai, TP. Bắc Giang. Chiếc xe ô tô được anh Y mua lại từ đầu năm 2021 với số tiền 400 triệu đồng. Hiện Công an TP Bắc Giang đã có mặt ở hiện trường, xác minh thông tin và xử lý vụ việc theo quy định.