Tài xế ô tô 'đi đường quyền' với người đi xe máy khi xảy ra va chạm khiến dân tình bức xúc

Mới đây vụ va chạm giữa xe máy và xe ô tô đã được chia sẻ rần rần, theo đó tài xế ô tô còn có hành động nóng nảy khiến nhiều người bức xúc.

Cụ thể toàn bộ vụ việc đã được camera hành trình của một chiếc xe đi ngay sau đó lại được. Vừa xảy ra va chạm, tài xế xe máy đã dạt vào lề đường, dừng lại để xử lý sự cố, tuy nhiên người tài xế ô tô lại vô cùng nóng giận, trong lúc không giữ được bình tĩnh nên đã bức xúc lao vào ‘đi đường quyền’ không thương tiếc.

Tài xế ô tô liên tục đấm vào mặt tài xế xe máy





Nam thanh niên đã liên tục dùng vũ lực tấn công vào mặt, sau đó dùng chân đạp vào vào người đối diện đầy đau đớn, ngay lập tức những người dân xung quanh đã kịp thời chạy đến can ngăn nên đã không có đụng độ lớn nguy hiểm về tính mạng xảy ra.

Người thanh niên nóng nảy tiếp tục đạp vào người tài xế điều khiến xe máy





Dù chưa phân định ai đúng ai sai nhưng khi chứng kiến vụ việc, cộng đồng mạng đã bức xúc để lại nhiều bình luận chỉ trích hành động của người điều khiển ô tô:

- Có thể là người đi xe máy sai rồi nhưng cách hành xử của nam thanh niên lái ô tô quá hung hăng, đánh nhau có làm nên cơm cháo gì đâu.

- Cứ thích hành xử nặng nề cơ, bình tĩnh một chút rồi đâu sẽ vào đó mà. Đấm người ta vừa đau mình lẫn người ta, khổ lắm cơ ý.

- Giữ cái đầu lạnh chút đi nào, sao cứ phải bạo lực như thế nhỉ, làm thế bạn lại trở thành kẻ yếu rồi nha.

Hiện vụ việc đang nhận được nhiều sự quan tâm và những ý kiến trái chiều từ dân mạng.

(Nguồn: 91.com.vn)