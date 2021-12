Tài xế về số N và quên hạ phanh tay, xe ô tô 5 chỗ tự động di chuyển khiến dân tình hoảng hồn

Mới đây video về vụ tai nạn của chiếc xe ô tô 5 chỗ được tài xế về số N tuy nhiên quên giật phanh tay đã được chia sẻ rần.

Cụ thể vào khoảng 10 giờ sáng nay (5/12), trên đường đèo đoạn qua xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình có xảy ra một vụ tai nạn. Toàn bộ vụ việc đã được camera hành trình của một chiếc ô tô đi cùng trục đường ghi lại.

Khi đang di chuyển trên đoạn đường đất thì tài xế bất ngờ đánh lái sang bên trái và chiếc xe bị sập gầm. Ngay lập tức tài xế đã xuống xe để tìm cách cứu hộ, tuy nhiên khi về số N và quên hạ phanh tay, mọi người trên xe vừa mở cửa bước xuống thì chiếc xế hộp không người lái đã tự động lăn bánh. Ban đầu chiếc xe lùi đâm vào bụi rậm rồi nảy lên, sau đó đánh lái lao về phía trước một đoạn xa, mãi sau khi lao vào vệ đường và lật tung mới có thể dừng lại.

Ngay sau khi bị sập gầm, mọi người trên xe đã xuống để tìm cách cứu hộ





Chiếc xe lao ra xa rồi lật tung





Xe lao vào bụi rậm rồi tiếp tục đánh lái vọt lên trước





Rất may vụ tai nạn không có thương vong về người nhưng phương tiện bị hư hỏng nặng nề. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh với nhiều tài xế khi tham gia giao thông, chứng kiến vụ việc dân tình đã không khỏi hoảng hồn để lại bình luận:

- Sợ thật sự, nhìn quả xe lao đúng kiểu ‘xe điên’. Mấy bác đứng đấy còn chạy theo xe là quá nguy hiểm. Rất may không ai bị làm sao là tốt rồi.

- May mắn không có ai ở trong xe không thì hậu quả sẽ như thế nào. Mong mọi người hãy cẩn thận khi tham gia giao thông nhé.

- Bất cẩn một phát là đi luôn mà. Ghê quá đi. Xem xong mà tóc gáy dợn cả lên.

Hiện vụ tai nạn đang nhận được nhiều quan tâm từ các bác tài.