Tài xế xe bán tải va chạm với 2 ô tô rồi vượt đèn đỏ bỏ chạy khiến dân tình bức xúc

Vừa qua vụ va chạm giữa xe bán tải và xe ô tô con đã được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Cụ thể vào thời điểm tan tầm, khi các phương tiện đang lưu thông trên đường Quang Trung, đoạn qua địa bàn phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên rất đông thì hai phương tiện này đã xảy ra va chạm.

Theo những hình ảnh trích xuất từ camera hành trình của một chiếc ô tô đi phía sau cho thấy: Khi đi đến nút giao Thịnh Đán, tài xế xe bán tải đã bức với chiếc xe tải mang biển kiểm soát 98C-XXX.67 đang đi phía trước vì vậy người này đã chuyển làn gây ra va chạm.

Xe bán tải va chạm xe tải rồi bỏ chạy





Gây họa trên đường tuy nhiên người tài xế này đã không dừng lại để giải quyết vụ việc mà tiếp tục di chuyển, lạng lách trên đường rồi lại tông vào một chiếc ô tô màu xanh hiệu Mazda 2 đang lưu thông phía trước. Điều khiến nhiều người bức xúc ở đây là người tài xế này một lần nữa lại bỏ chạy.

Tiếp tục gây họa với xe Mazda 2, tài xế xe bán tải một lần nữa lại vượt đèn đỏ 'tẩu thoát'





Chứng kiến đoạn video, dân tình không khỏi ngán ngẩm ý thức tham gia giao thông kém văn minh của người tài xế này và để lại nhiều bình luận chỉ trích:

- Gây họa mà bỏ chạy là dở rồi, cái ý thức không thể chấp nhận được, chán bác tài quá.

- Chỉ mong công an phạt thật nặng mấy ông này, đi đường va vào người ta mà thờ ơ thế hả trời. Bực mình quá đi.

- Đi thế này bảo sao người ta mắng cho. Đi láo thật sự đấy.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.