Thiếu quan sát khi lao từ trong ngõ ra đường lớn, nam thanh niên đi xe đạp điện tông thẳng vào ô tô

Đoạn clip ghi lại hình ảnh về vụ tai nạn của nam thanh niên điều khiển xe đạp điện bất ngờ lao từ trong ngõ ra đường lớn do thiếu quan sát đã tông vào xe ô tô khiến nhiều người không khỏi ‘xanh mắt’.

Cụ thể vụ tai nạn xảy ra vào sáng 29/12 trên đường Văn Giáp, Thường Tín, Hà Nội được camera hành trình của xe ô tô ghi lại.

Theo đoạn clip có thể thấy trên đường lớn có 2 làn xe qua lại, chiếc ô tô màu trắng đang lưu thông thì người phụ nữ mặc áo đỏ điều khiển xe đạp điện có rẽ trái vào ngõ, cùng thời điểm một nam thanh niên điều khiển xe đạp điện màu trắng bất ngờ lao từ trong ngõ ra đường lớn, tuy nhiên thiếu quan sát và phóng nhanh vượt ẩu nên đã tông vào ngang chiếc ô tô. Sau cú đâm, nam thanh niên đã văng lên không trung rồi ngã sõng soài ra đường, may mắn là ngay sau đó đã có thể ngồi dậy và hoạt động được, ngay lập tức những người dân quanh đó đã đưa đi cấp cứu kịp thời.

Nam thanh niên lao từ trong ngõ ra đường lớn thiếu quan sát





Cú đâm mạnh đã khiến nam thanh niên văng lên không trung rồi tiếp đất đất đau đớn





Vụ tai nạn đã khiến chiếc xe đạp điện hư hỏng nặng nề, phần đầu xe có gắn camera hành trình cũng bị xe điện văng vào và làm hỏng. Ý thức tham gia giao thông bất cẩn của nam thanh niên đã nhận về nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng:

- Đúng kiểu ra đường không biết đường nào mà tránh. Đi từ từ cẩn thận không đâm vào ai thì cũng có người khác lao đến đâm vào mình.

- May là ô tô còn đi chậm chứ phóng nhanh tí nữa là xém xanh cỏ rồi. Đi từ trong ngõ ra mà không thèm bấm còi hay quan sát thì chịu rồi.

- May là không bị làm sao chứ không thì ân hận cả đời. Lại còn không đội mũ bảo hiểm luôn, chuẩn trẻ trâu mới lớn.

Hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ và bàn tán xôn xao.