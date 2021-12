Thừa Thiên Huế: 2 xe ô tô tông trực diện rồi bốc cháy dữ dội, một nạn nhân tử vong

Vụ tai nạn giữa ô tô tải và ô tô đầu kéo đã khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương nặng.

Hai xe đối đầu rồi bốc cháy





Vào 9 giờ sáng ngày 7/12, vụ tai nạn đã xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn tránh TP.Huế, phường Hương An, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 17H-XXX.7 do tài xế N.V.H (sinh năm 1984, trú tại tỉnh Thái Bình) điều khiển đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc khi đến đoạn đường trên thì bát ngờ va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 92C-XXX.9 gắn theo rơ-mooc mang biển kiểm soát 92R-XXX.79 do tài xế N.V.P (sinh năm 1980, trú tại Quảng Nam) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn thương tâm đã khiến 1 người tử vong





Sau cú va chạm mạnh, phần đầu của hai ô tô bốc cháy dữ dội, một nạn nhân đã tử vong, ba người khác bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Vừa nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và đưa cabin xe 17H-XXX.77 ra ngoài.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người đã xót xa chia buồn cùng gia đình nạn nhân:

- Sợ quá đi, khổ thân bác tài quá. Chia buồn cùng cả gia đình nhé.

- Thương quá, tai nạn mà bốc cháy luôn thế kia quá là nguy hiểm, rùng hết cả mình.

- Lại cháy xe à, thương tâm quá vậy. Mong những người còn lại trở về bình an.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.