Thương tâm: Ô tô lao lên vỉa hè đâm gãy cây, tài xế tử vong tại chỗ

Vừa qua thông tin về vụ tai nạn của một tài xế đâm vào đổ cây xanh rồi tử vong tại chỗ đang được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Cuối giờ chiều ngày 2/12, theo trao đổi với phóng viên ban an toàn giao thông tỉnh Hải Dương cho biết vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày đã xảy ra vụ tai nạn trước số nhà 35 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

(Toàn cảnh vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại. Nguồn: 91.com.vn)

Vào thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 34A-XXX.16 do anh N.Q.V sinh năm 1988, trú tại phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương điều khiển, khi đang lưu thông theo hướng đường Thanh Niên ra Thống Nhất thì bất ngờ lao lên vỉa hè rồi đâm vào gốc cây. Sau tai nạn, anh N.Q.V đã tử vong tại chỗ còn phương tiện bị hư hỏng nặng nề. Theo camera ghi lại, thời điểm xảy ra tai nạn có một chiếc xe máy đi gần đó kịp thời bẻ lái nên đã may mắn thoát nạn khi cây đổ rạp xuống.

Chứng kiến vụ việc nhiều người đã đưa ra các giả thiết cho vụ tai nạn và chia buồn cùng gia đình nạn nhân xấu số:

- Bác tài ngủ gật, mất tập trung khi lái xe hay sao mà nhận trái đắng ngắt thế này, khổ thân quá. Chia buồn cùng cả nhà nhé.

- Bác tài có say rượu không mà lái kinh khủng vậy. Cú đâm này chắc là mạnh lắm nên mới ra nông nỗi này.

- Vậy là hết một kiếp người. Đi đường sợ mấy quả điều khiển giao thông thế này lắm.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng TP.Hải Dương đã có mặt tại hiện trường để điều tra và làm rõ nguyên nhân sự việc.