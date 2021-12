Thương tâm: Tài xế xe tải thiếu quan sát tông trúng người đi xe máy, nạn nhân tử vong tại chỗ

Cách đây ít phút đoạn video về vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy đã khiến nhiều người hoảng hồn.

Toàn bộ vụ việc đã được camera hành trình của một chiếc xe đi trước đó ghi lại được. Theo quan sát có thể thấy cả xe tải và xe máy đang lưu thông cùng chiều, lúc này người đàn ông điều khiển xe máy đang chở đồ ở trước xe, đầu không đội mũ bảo hiểm, đang di chuyển rồi đi chậm lại thì bất ngờ chiếc xe tải phía sau dồ ga rồi phóng lên trước.

Người đàn ông điều khiển xe máy đang đi phía trước xe tải





Do thiếu quan sát và không hạn chế tốc độ, xe tải đã húc văng người đàn ông điều khiển xe máy xuống đường. Nạn nhân ngã sõng soài rồi bị bánh xe cán qua đầu đã tử vong tại chỗ đầy thương tâm. Chiếc xe máy au khi xảy ra tai nạn cũng bị hư hỏng nặng nề, thùng hàng phía trước cũng bị rơi ra đường.

Chiếc xe tải bất ngờ lao lên phía trước rồi 'nuốt' trọn chiếc xe máy và người đàn ông





Nạn nhân bị bánh xe cán qua đầu, tử vong tại chỗ





Chứng kiến đoạn video, cộng đồng mạng đau đớn để lại nhiều bình luận chỉ trích tài xế xe tải và chia buồn cùng gia đình nạn nhận xấu số:

- Bác tài xe tải sai rồi, đi ẩu quá đi, tông thế này thì còn gì là người nữa. Đau đớn quá.

- Chỉ trong gang tấc sự sống - cái chết cận kề luôn. Thương tâm thực sự, chia buồn cùng cả gia đình nhé ạ.

- Không hiểu xe tải đi kiểu gì thế kia, rùng hết cả mình, mất tết thật rồi.

Hiện vụ việc vẫn đang được được sự quan tâm của dân mạng.