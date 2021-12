Va chạm với ô tô con, xe tải bị lật nghiêng suýt đè vào người đi xe máy

Vừa qua vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe tải đã khiến những người chứng kiến được phen hoảng hồn.

Hai xe đi ngược chiều xảy ra va chạm





Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh ghi lại. Có thể thấy cả hai phương tiện đang lưu thông trên đường và đi ngược chiều nhau thì bất ngờ xảy ra va chạm. Sau cú tông trực diện, ô tô con và ô tô tải đều bị văng ra xa, chiếc xe tải còn bị lật nghiêng và suýt đè vào người đi xe máy.

Người phụ nữ may mắn thoát nạn trong gang tấc





Xe tải bị đổ nghiêng





Cùng thời điểm trên đường đang có các phương tiện qua lại, rất may không có thương vong về người xảy ra. Sau tai nạn, cả 2 phương tiện đều bị vỡ nát và hư hỏng nặng nề. Chứng kiến vụ việc, dân mạng đã ‘rùng mình’ để lại bình luận:

- Đi quá nguy hiểm luôn, xe con đi cũng ẩu nữa, cú đâm thật kinh khủng.

- Nhấn chân ga nhẹ thôi các bác ơi, nhanh một phút chậm cả đời đó nhé.

- Rùng cả mình, may tất cả không bị làm sao là tốt rồi. Có vẻ bác tài xe con đi ẩu nhỉ, phóng ào phát 2 bên đều bay luôn. Quả lật xe kia chị đi xe máy cũng may mắn thoát ‘cửa tử’. Hãi hùng.

Được biết vụ việc xảy ra vào sáng nay (3/12) tại Cầu Hàng Báo- Hải Hưng- Hải Hậu, Nam Định .