Vi phạm giao thông được công an mời xuống làm việc, người phụ nữ nhất quyết không rời khỏi xe máy

Khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, người phụ nữ vi phạm nhất quyết không rời khỏi chiếc xế của mình, thậm chí cô còn tự lái xe lên thùng xe của cơ quan chức năng rồi ngồi yên luôn trên yên xe.

Vào đêm 6/12 vừa qua, cảnh sát giao thông đội tuần tra, Công an TPHCM đã mất gần 2 tiếng đồng hồ mới có thể đưa phương tiện và người vi phạm về trụ sở để xử lý. Trước đó tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng đoạn gần khu Cá Sấu Hoa Cà, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức cho biết ngươif phụ nữ này đã vi phạm giao thông khi điều khiển phương tiện vào đường cấm.

Người phụ nữ cố thủ với các cơ quan chức năng





Cơ quan chức năng đã yêu cầu người phụ nữ dừng xe để làm việc, cô cũng không mang theo giấy tờ xe, thậm chí công an thông báo lập biên bản tạm thu giữ xe nhưng người này vẫn kháng cự, định phóng đi nhưng đã bị cơ quan chức năng chặn lại. Ngay lập tức cong an đã yêu cầu người này xuống xe để làm việc nhưng bất thành bởi người này vẫn cố thủ với nhiều lý do. Sau một hồi đôi co, đội cảnh sát giao thông tuần tra đã yêu cầu người này chấp hành việc tạm giữ phương tiện và hỗ trợ tiền phạt nếu quá khó khăn nhưng vẫn yêu cầu người này phải chấp hành luật.

Người phụ nữ vẫn cố thủ ngồi trên yên xe khi được điều lên xe thùng





Gần 2 tiếng đồng hồ, người phụ nữ này đã không rời khỏi xe máy, kể cả khi được điều lên thùng xe đặc chủng cô cũng vẫn ngồi im trên yên xe máy. Lực lượng chức năng phải cử người cùng lên xe đặc chủng để đưa người cùng phương tiện về trụ sở công an phường xử lý.