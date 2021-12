Xe máy 'kẹp' 3 đi lấn làn lao vào đầu ô tô, nam sinh bị tài xế nóng tính xuống đấm thẳng mặt

Đoạn clip của 3 thanh niên điều khiển xe máy lấn làn rồi lao thẳng vào đầu ô tô đã khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Your browser does not support HTML5 video.

(Nguồn: 91.com.vn)

Cụ thể vào cuối giờ chiều ngày 30/11/2021, thời điểm tan tầm nên lượng phương tiện đang lưu thông khá đông, chiếc xe ô tô đang di chuyển thì bất ngờ bị các nam sinh đi xe máy ‘kẹp’ 3 đầu không đội mũ bảo hiểm đi theo chiều ngược lại lấn làn rồi lao thẳng vào đầu ô tô.

Các thanh niên 'kẹp 3' đâm vào đầu ô tô ngã sõng soài





Ngay sau khi va chạm xảy ra, 3 nam sinh đã ngã sõng soài xuống đường, phương tiện cũng đổ rạp, còn phần đầu ô tô bị rơi hỏng phụ tùng. Vừa vực dậy để dựng chiếc xe máy lên thì người tài xế ô tô cũng tức tốc bước xuống. Do nóng tính và không kiềm chế được cảm xúc nên anh đã đấm thẳng vào mặt nam sinh.

Nam tài xế đã bức xúc xuống xe đấm liên tục vào mặt các thanh niên





Dù cách đi của các học sinh là sai tuy nhiên chứng kiến cách phản ứng của người đàn ông này, dân mạng đã đưa ra nhiều chỉ trích:

- Động tay chân thì hơi quá, các cháu cũng là học sinh, cứ nhẹ nhàng mà vào việc thôi, cần gì phải bạo lực như vậy. Bác tài không giữ được cái đầu lạnh rồi.

- Nhìn video có thể thấy các cháu trẻ trâu đèo nhau rồi phóng nhanh vượt ẩu là sai nhưng cách hành xử của bác tài kỳ quá. Có gì đâu mà phải đấm thẳng mặt con nhà người ta, bình tĩnh rồi cái gì cũng giải quyết được.

- Đi như kia thì tai nạn là cái chắc, sợ các cháu quá, đi đường mà thấy bọn này chắc né vội. Chán cái ý thức của bác tài nữa.

Được biết đoạn clip được camera hành trình ghi lại tại thị trấn Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.