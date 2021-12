Xe ô tô 5 chỗ thiếu quan sát gây tai nạn cho xe 7 chỗ, nạn nhân bị thương nhẹ

Mới đây vụ va chạm giữa xe ô tô 5 chỗ và xe ô tô 7 chỗ đã được chia sẻ rần rần khắp mạng xã hội.

Theo camera an ninh của một nhà dân gần đó ghi lại được, chiếc xe ô tô 5 chỗ màu đỏ đang đi từ trong ngõ ra đường lớn, tuy nhiên lại không ra tín hiệu trước cũng như không chú ý nhường đường nên đã xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ đang đi cùng chiều. Lúc này chiếc xe 7 chỗ đi đến nơi, tuy nhiên lại không kịp xử lý nên đã tông trực diện vào chiếc xe 5 chỗ.

Ô tô 5 chỗ lao từ trong ngõ ra đường lớn và thiếu quan sát





Sau cú đâm mạnh, chiếc xe ô tô 5 chỗ đã lăn vào lề đường còn chiếc ô tô 7 chỗ bị lật rồi rồi văng ngay trên đường. Tai nạn xảy ra đã khiến cả hai chiếc xe bị hư hỏng nặng nề, rất may cả hai tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Sau cú đâm mạnh, cả hai phương tiện bị hư hỏng nặng nề





Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người tham gia giao thông, cần chú ý quan sát, đặc biệt là những đoạn đường cua, góc khuất, điểm mù dễ gây tai nạn. Chứng kiến vụ việc, nhiều người đã rùng mình để lại bình luận:

- Đi trong ngõ mà phóng nhanh như thế là dở rồi, lại còn thiếu quan sát nữa thì ai mà xử lí kịp được. May không ai bị làm sao là may mắn rồi.

- Ám ảnh mấy quả lao đùng đùng ra thế này cực ý. Bao vụ tai nạn thế này rồi đấy.

- Trời đạp ga nhẹ thôi các bác, nhanh một phút chậm cả đời mà.

Sau khi clip được đưa lên mạng đã thu hút rất nhiều lượt quan tâm của dân mạng.