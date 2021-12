Xe tải lật nghiêng khi vào đường cua, 2 người đàn ông văng khỏi cabin may mắn thoát 'cửa tử'

Mới đây đoạn video của một chiếc xe tải đang đi vào đường cua rồi bất ngờ lật nghiêng khiến 2 người đàn ông văng ra ngoài đã gây chú ý cực mạnh trên mạng xã hội.

Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh ghi lại. Cụ thể một chiếc xe tải đang lưu thông, đến đoạn đường cua thì bất ngờ mất lái, lao sang trái rồi lật nghiên đổ rạp xuống đường.

Chiếc xe lật nghiêng, trượt dài trên đường





Sau cú ‘khét đường’ đó thì chiếc xe tải đã trượt dài trên đường, thùng hàng ngay phía sau cũng đổ bể văng ra đường, phần kính chắn gió phía trước cũng nát bét, 2 người đàn ông (1 tài xế và 1 người ngồi ghế đầu) đã văng ra khỏi cabin, tuy nhiên ngay sau đó họ may mắn thoát ‘cửa tử’ và có thể đứng dậy đi lại được và sau đó họ giúp người đang mắc kẹt trong xe tải ra ngoài.

2 người đàn ông trong xe văng ra khỏi cabin





Chứng kiến vụ tai nạn, nhiều người không khỏi hãi hùng và để lại nhiều bình luận:

- May không ai làm sao đấy, quả đấy mà xe chạy ngay bên cạnh thì đúng là đau đớn.

- Chắc vào cua tài xế phóng ẩu nên mới ra nông nỗi này, sợ lắm luôn ý. Hú vía thật.

- Xem video mà sởn cả gai ốc, đi cẩn thận, chạy từ từ thôi bác tài à. Nhanh một phút, chậm cả đời.

Được biết vụ tai nạn xảy ra tại đường cao tốc ở Tamil Nadu, Ấn Độ.