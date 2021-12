MC Liêu Hà Trinh: "2 năm qua tôi thấy khá thoải mái với sự độc thân của mình"

Mới đây, qua chương trình Dustin on the go Q&A Mc Liêu Hà Trinh đã chia sẻ về chuyện tình cảm của mình đã trải qua nhiều sóng gió,thậm chí đã từng bị bạn trai cũ phản bội. Hiện tại cô và người mới đang yêu xa và do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cả 2 năm qua họ vẫn chưa được gặp nhau dù đã đính hôn.

Liêu Hà Trinh trải lòng về chuyện tình cảm





"2 năm vừa qua, ngược lại với những gì mọi người nghĩ, chúng tôi ít liên lạc với nhau. Trước đó chúng tôi giao ước cứ 3 tháng qua thăm nhau một lần nhưng 2 năm qua không thể gặp nhau được. Tôi không qua nước ngoài được vì còn có công việc, bạn cũng chưa có quốc tịch Việt Nam nên trì hoãn việc bay qua.

2 năm qua tôi thấy khá thoải mái với sự độc thân của mình. Thời gian yêu xa, tôi nhận ra rất nhiều thứ về tình yêu. Tôi nghĩ tình yêu sẽ là ở bên nhau, chăm sóc cho nhau, có mặt cùng nhau trong các sự kiện quan trọng... nhưng không, tôi trải qua mọi chuyện một mình.

Nhưng khi nhắm mắt lại, tôi cảm nhận được mình có tương lai, có niềm tin với người này.

Khi bất đồng, tôi không im lặng mà tìm cách nói chuyện để giải quyết mọi chuyện. Trận cãi nhau lớn nhất là 8-9 tháng trước. Chúng tôi sửa nhà và có rất nhiều bất đồng quan điểm. Với sự thống nhất, điều khiển từ xa của bạn trai và việc thực thi của tôi, tôi cảm thấy mình sụp đổ vì làm việc quá nhiều mà không có ai chia sẻ.

Tôi bắt đầu có cảm giác hôn nhân khổ quá vậy, người yêu của tôi cũng không hiểu vì giai đoạn đó anh ấy cũng trầm cảm nhẹ về công việc, tâm lý. Anh ấy lúc nào cũng khóc vì cảm thấy bế tắc, như một đứa trẻ hoang mang và cần 1 người chị. Tôi phải là người chị thôi, an ủi anh ấy", Liêu Hà Trinh trải lòng.

MC Liêu Hà Trinh và bạn trai đã đính hôn





Có những lần cả hai sắp đến bên bờ đổ bể nhưng họ đã bộc lộ cảm xúc của mình và cùng cố gắng vượt qua, Hà Trinh cho biết bạn trai cô rấ tài giỏi và nhìn nhận mọi thứ đều thực tế.

Trong cuộc sống, anh cũng thường thẳng thắn với nữ MC mọi điều, có lẽ vì lý do này họ đã gắn bó với nhau trong suốt 3 năm qua.