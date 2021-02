Các diễn viên, nghệ sỹ lớn chia sẻ gì về NSND Hoàng Dũng trong lễ tang?

Sáng ngày 20/2 lễ tang NSND Hoàng Dũng sẽ được diễn ra tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Được biết NSND Trung Hiếu, các anh em đồng nghiệp trong nhà hát sẽ là người chủ trì lễ tang này.

Những người làm trong nghề như diễn viên Việt anh, nghệ sỹ Xuân Bắc, Công Lý, Minh Vượng,... đều có mặt từ rất sớm để ‘nhìn mặt’ người anh mà mình hằng yêu quý trước khi đưa ông về đất mẹ.

Lễ tang ứa nước mắt của NSND Hoàng Dũng. Ảnh: Kenh14

Sự ra đi của ông đã để lại mất mát lớn cho nền điện ảnh nước nhà, là một diễn viên, nghệ sỹ có lối diễn tài tình, ăn khách bậc nhất màn ảnh nhỏ, sinh thời ông đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho nghề và được lòng rất nhiều người.

Trong đám tang của ông, ai cũng nghẹn ngào và không khỏi xót xa khi chứng kiến sự ra đi đường đột này và chính thời khắc âm dương xa vời vợi này lại càng trở nên bi thương.

Nghệ sỹ Minh Vượng cùng Đỗ Kỷ đến từ sớm để viếng đám tang

NSND Khải Hưng – người đã từng làm việc rất nhiều lần với NSND Hoàng Dũng cho hay: "Đối với tôi, Hoàng Dũng là một người luôn chuyên nghiệp, đáng nể. Trong nghề, từ chuyên nghiệp được coi là phần thưởng khá cao, chứ nhiều người nghiệp dư lắm”.

Bên cạnh đó nam diễn viên Việt Anh – con trai ‘Người phán xử’ và cũng là một học trò xuất sắc của thầy Dũng cũng thở dài buồn bã trải lòng: "Có quá nhiều điều để nói về bố, để tự hào. Và điều con tự hào nhất khi con được là học trò của bố. Bố luôn là một cây cổ thụ, tỏa bóng cho chúng con tiếp tục con đường nghệ thuật, cống hiến cho công chúng".

NSND Hoàng Dũng qua đời ở tuổi 65 sau thời gian chiến đấu trọng bệnh

Vì lí do đột xuất từ gia đình nên lễ viếng NSND Hoàng Dũng chỉ diễn ra từ 7h30-8h30 ngày 20/2. Hiện tại do tình hình dịch bệnh phức tạp nên đám tang hạn chế người ra vào và ban tang lễ yêu cầu mọi người đeo khẩu trang, sát khuẩn đầy đủ để đảm bảo an toàn. Lễ an táng sẽ được diễn ra tại quê nhà Khoái Châu, Hưng Yên vào chiều nay.