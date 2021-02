Diễn viên Việt Anh làm việc cùng NSND Hoàng Dũng ở rất nhiều nơi, mới đây nhất là thủ vai con trai ông trùm Phan Quân trong phim 'Người phán xử'. Sau khi biết tin NSND Hoàng Dũng qua đời anh không khỏi bàng hoàng và còn chẳng tin đó là sự thật vì mọi thứ diễn ra quá đường đột.

Sáng 20/2, Việt Anh cùng các diễn viên, nghệ sỹ khác trong giới đã có mặt từ rất sớm tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội để tạm biệt người mà anh vô cùng yêu quý, kính trọng trước khi âm dương cách biệt xa vời vợi.

Theo đó nam diễn viên đăng tải đoạn clip nói lên cảm xúc của mình:

NSND Hoàng Dũng ra đi nhưng tình yêu của ông với cộng đồng vẫn còn in dấu trên những con đường thiện nguyện, hình ảnh của ông vẫn luôn trong sáng, huy hoàng và trường tồn với khán giả yêu mến ông

Chúng ta vĩnh biệt ông với lòng tiếc thương vô hạn, chúng tôi tin rằng ở một nơi xa ông sẽ ủng hộ cho những chương trình thiện nguyện, những dự án dang dở mà ông luôn mong ước làm cho cộng đồng” .





Trong đoạn video có nhiều khoảnh khắc NSND Hoàng Dũng chia sẻ về sự nghiệp

Do tình hình dịch bệnh và lý do đột xuất từ gia đình nên lễ viếng NSND Hoàng Dũng chỉ thực hiện trong 1 tiếng (từ 7h30 -8h30) và lễ an táng sẽ được diễn ra cùng ngày tại quê nhà Khoái Châu, Hưng Yên.