Mỹ Tâm giải đáp thắc mắc về chấn thương ở tay khi đi thiện nguyện mà nhiều khán giả quan tâm

Mới đây sau khi đăng tải hoạt động thiện nguyện đi thăm hỏi các nghệ sỹ 'gạo cội' của nữ ca sỹ ở viện dưỡng lão đã được nhiều người 'thả tim'. Tuy nhiên điều mà khán giả quan tâm là bàn tay cô băng bó một tảng gạc trắng có vẻ rất nhức nhối, phải chăng cô đang bị chấn thương?

Cộng đồng fan Việt đã dành nhiều lời bình luận hỏi han sức khỏe ca sỹ 'họa my tóc nâu' và để người hâm mộ mình không phải lo lắng thì cô đã lên tiếng tiết lộ về chấn thương này: "Tay mình chỉ bị chấn thương nhẹ do các hoạt động thường ngày thôi nên các bạn đừng lo gì nha. Do để lâu ngày không quan tâm nên nó nhõng nhẽo chút, mình băng bó thuốc xong giờ đỡ rồi nè. Cám ơn các bạn nhé!".

Tiết lộ của Mỹ Tâm về chấn thương ở tay của mình

Sau những dòng chia sẻ của Mỹ Tâm khán giả đã thở phào và mong cô nhanh chóng hồi phục, giữ gìn sức khỏe thật tốt đặc biệt là những trong thời khắc chuyển giao năm cũ, đón chào năm mới.

Bao nhiêu năm qua số người hâm mộ ca sỹ vẫn luôn đông đảo từ trẻ đến già, không chỉ hát hay, ngoại hình đẹp mà tâm hồn của cô cũng rất tuyệt vời khi thường xuyên làm các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ mảnh đời khó khăn, kèm theo đó là lối sống giản dị thân thiện của mình nên cô cũng chiếm được cảm tình của nhiều người hâm mộ.