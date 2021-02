Huỳnh Anh bức xúc lên tiếng phản bác vì câu chuyện tai nạn bị bóp méo

Vụ việc xảy ra vào ngày đêm 17/2 của Huỳnh Anh đã gây xôn xao dư luận. Theo đó nam diễn viên đã bị tố do mở cửa xe và gây nên tai nạn, tuy nhiên khi nạn nhân đưa ra hóa đơn đòi bồi thường thì anh lại có những phản ứng không hay.

Sau khi vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội, Huỳnh Anh đã vô cùng khó chịu vì sự vụ được nêu lên không đúng sự thật do bị bóp méo một phần, anh cũng có nhã ý muốn bồi thường tuy nhiên mọi thứ phải chuẩn chỉnh và đúng hiện trạng

"Câu chuyện này là một chuyện không may xảy ra khi tôi mở cửa xe thiếu sự quan sát khiến một chiếc ôtô đỏ va vào cửa xe của tôi, tiếp theo là một chiếc xe máy chở 2 bạn thanh niên khác. Chiếc xe đỏ sau đó đã bỏ đi ngay khi thấy 2 bạn thanh niên xe máy bị ngã.

Điều tôi nhớ được là vừa hé cửa định bước xuống thì rầm. 2 bạn thanh niên sức dài vai rộng trượt té xuống đường.

Thật là một cú hết hồn chim én. Pha vừa diễn ra gần giống như trong phim Lựa Chọn Số Phận mà tôi từng đóng ấy, nhưng tất nhiên lần này tôi đã không hề bỏ chạy mà vội vàng lao đến để xem các bạn ấy có bị thương ở đâu không, âm thanh xung quanh như nín lại vì mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Mất một lúc để tất cả định thần lại và sắp xếp những gì vừa mới xảy ra.

Có vẻ như không ai bị sao cả, thật biết ơn sự may mắn. Theo như cá nhân tôi quan sát thì không ai bị rách một miếng vải, chảy một miếng máu hay sứt một miếng da. Bạn tên Đ. bị nặng nhất thì hơi sưng ở trán do cấn cái mũ bảo hiểm và răng thì bị mẻ mất một miếng rất bự bằng khoảng cái móng tay, có chiều dài khoảng 3,4mm và rộng 1,5m fade dần đều.

Nhìn có vẻ yên tâm hơn phần nào thế là tôi cũng cởi mở trò chuyện thân tình hơn, cũng biết được tên tuổi việc làm của các bạn.

"Em cảm thấy thế nào rồi?" "Miếng mẻ răng làm gió lùa qua gây buốt" - Đ. trả lời.

"Xui thật đấy, nhưng hy vọng là Tiền Hung, Hậu Cát, Xe của em có bị sao không ?"

"Em không biết, em gọi bố mẹ đến rồi" - "Vậy thì em nghỉ ngơi đi, anh cũng chờ bảo hiểm và gọi công an giao thông tới làm việc, chắc cần hàn lại răng cho em và sửa lại cái xe cho em. Em lấy số điện thoại anh nhé để anh em tiện liên lạc" - "Không anh chờ một tí người nhà em đang đến rồi"

Và rồi thì họ cũng đến. Cũng khá đông, người nhà của hai bạn ấy. Những cũng chẳng có cuộc cãi vã hay to tiếng nào xảy ra với nhau.

Mong muốn của Gia Đình là muốn đưa bạn Đ. vào bệnh viện Việt Đức để chụp X-quang xương gối bánh chè, Chụp CT cắt lớp 26 lá để kiểm tra xương hàm xương sọ, kiểm tra xem có máu tụ máu đông gì không là quy trình rất bình thường chỉ là chờ đợi kết qủa hơi lâu. CSGT và bảo hiểm đã đến hiện trường mà có mỗi một mình vợ tôi ngồi đó chờ cùng bao nhiêu nguời nhà hai bạn kia nên tôi cũng cảm thấy hơi sốt ruột khi phải chờ kết qủa CT, X-Quang cắt lớp cả 3 tiếng đồng hồ không được rời đi nửa bước bởi nhìn bàng mắt thường với kinh nghiệm va chạm có sẹo đầy người như tôi có thể đoán rằng bạn ấy hoàn toàn bình thường răng hơi mẻ một chút nhưng vẫn đẹp trai chán.

Lại thêm một tốp người nhà khác của hai bạn ấy đến hiện trường mà có mỗi vợ tôi ở đó, mà cô ấy sắp phải đi nhưng tôi không được rời đi đâu cả cho tới 3 tiếng sau. Cuối cùng thì cũng có kết quả mừng muốn khóc vừa mệt vừa đói.

Kết quả thật đội ơn ông trời tôi đã đoán đúng, Đ. không bị làm sao cả. Bác sĩ hỏi thế đau ở đâu mà phải vào cấp cứu? Cậu nhe răng ra, dạ ở đây này bác sĩ ơi, lúc rít vào thì buốt lắm. à thế vào bệnh viện răng hàm mặt thôi nhé. Mà tôi cũng khuyến cáo gia đình là có vài trường hợp bị va đập vào đầu xong vẫn bình thường rồi mấy ngày sau mới bị dở hơi cơ nên gia đình cứ cẩn thận theo dõi cháu mấy hôm tại nhà hoặc muốn nhập viện để theo dõi thì tuỳ.

Mừng rỡ tôi quay lại hiện trường. Anh Công an Giao thông đứng ra khuyến khích để hai bên tự cảm thấy đây là điều không may mắn xảy ra và tự hoà giải. Tôi thấy điều may mắn tuyệt vời nhất là người không bị tổn thất gì và chủ động hẹn Đ. ngày mai tôi sẽ đưa em đi nha khoa của người nhà tôi mở với thiện chí cũng là nha khoa cao cấp nhưng giá người nhà thì cùng một số tiền nhưng em sẽ được chất liệu sứ tốt hơn. Nhưng gia đình không thấy đó là thiện chí mà cho rằng tôi cần chuyển ngay một số tiền mới là thiện chí và tôi cũng đồng ý. Rằng tôi hãy hỏi giá thị trường bao nhiêu rồi cọc một khoản. Sau đó Bill bao nhiêu thì họ báo lại mình. Tôi đồng ý sau đó bắt máy lên hỏi giá làm răng sứ từ 4-7 triệu và chuyển khoản luôn 4 triệu thì thấy họ tự nhiên nổi giận bảo tôi chuyển tiền lẻ thế. Như vậy là thiếu thiện chí. và muốn tôi cọc thêm 1 triệu nữa. Mình không kịp nói câu nào mà họ cứ phân bua với mình là không phải họ đã làm tiền mình đâu mà chỉ muốn thấy thiện chí của mình mà thôi. Cháu có nói gì đâu ạ. Nãy cô chú bảo cháu hỏi giá rồi cọc, cháu gửi xong thì cô chú bảo thiếu, thì cháu lại cọc thêm ạ.

Lần sau rút kinh nghiệm cháu nhé. Ban đầu cô chú đánh giá rất cao Huỳnh Anh nhưng đáng lẽ từ đầu con cần phải chuyển nhiều hơn.

Cậu em chủ xe máy điều khiển lại có vẻ hiền hơn không thấy nói gì, chỉ nói là: "Anh ơi, xe em sẽ đem đi sửa, hỏng cái gì thì em gửi bill anh nhé"

Ồ NHANH THẾ CÓ PHẢI TỐT KHÔNG. TRỜI ƠI 5 tiếng đồng hồ buổi tối Valentine lãng mạn của tôi. giờ này đáng lẽ tôi đang làm chocolate tặng vợ.

2 ngày sau không thèm thông báo cho mình biết trước rằng sẽ sửa những gì mà bạn kia gửi cho mình một cái bill thay thế toàn bộ linh kiện bị trầy xước.

Mình có nói lộn bên trái bên phải làn xe thế nhưng đó không phải toàn bộ câu truyệnn và mình thật sự không thích cảm giác bị dắt mũi hay cảm giác bị động. Không hề tiếc số tiền bỏ ra nhưng cùng số tiền đó được giải quyết theo quan điểm hoà giải đôi bên trao đổi thì mình có thể làm tốt hơn thế mà họ sẽ có lợi hơn mà."