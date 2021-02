Lệ Quyên chính thức công khai tình yêu với 'phi công' Lâm Bảo Châu kém 12 tuổi

Cách đây vài phút 'nữ hoàng phòng trà' có đăng ảnh tình tứ khẳng định việc chính thức hẹn hò với 'phi công' trẻ Lâm Bảo Châu. Theo đó Lệ Quyên đã cập nhật những dòng cảm xúc của mình như sau: "Vợ chồng hay tình nhân chưa chắc đã thiếu tình yêu để đánh mất nhau. Mà mất nhau khi thiếu tình bạn! We are private, not secrets. Cheers! (Chúng tôi giữ kín chuyện riêng tư, không phải là điều bí mật. Nâng ly!)".

Những dòng chia sẻ của nữ ca sỹ đã nhận được sự quan tâm của nhiều fan

Hình ảnh cặp đôi đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc của các khán giả, mọi người đều rất vui mừng khi đẩy thuyền cặp đôi đến với bến bờ hạnh phúc.

Trước đó nữ ca sỹ đã đáp trả 'cực gắt' khi người tình của mình bị 'tố' là dựa hơi để nổi tiếng và yêu vì tiền để minh chứng tình cảm của họ là lẽ thường tình và đương nhiên.

Lệ Quyên và bạn trai đi tham gia sự kiện

Hậu li hôn, nữ ca sỹ chia sẻ đang rất hài lòng với cuộc sống của mình và yêu bản thân của hiện tại. Mới đây cô cũng mới tậu căn biệt thự 'chanh sả' và thường xuyên chụp những tấm hình tình cảm cùng bạn trai, tuy nhiên nửa úp nửa mở gây nên tò mò tới khán giả.