Vợ cũ Vân Quang Long tiết lộ kết quả học tập 'đáng gờm' của hai con sau khi cha qua đời

Tối 5/2 vừa qua, ngay sau khi Ái Vân chia sẻ bức hình cùng kết quả học tập của con lên mạng xã hội đã được nhiều khán giả quan tâm và dành những lời khen ngợi có cánh cho gia đình.

Cô luôn tự hào và vui mừng khi các con của mình tự giác học hành để đạt được kết quả tốt. Chứng kiến cảnh hai bé Trác Kỳ, Trác Hy cầm giấy khen đứng trước bàn thờ cha để cảm ơn cha đã dạy dỗ, phù hộ khiến ai cũng nghẹn ngào.

Hàng ngày hai bé vẫn đọc kinh cầu nguyện cho cha

Con trai cầm kết quả đứng trước bàn thờ 'báo cáo' Vân Quang Long

Những dòng cảm xúc của người mẹ đã cùng con vượt qua bao khó khăn, giúp con ổn định tâm lý sau khi cha qua đời và gắng gượng trong cuộc sống được viết rất xúc động: "Proud of you! Dù trong lúc biến cố lớn xảy ra, ba con đã đi xa... nhưng các con đã không để ba buồn và thất vọng. Kết quả chị 2 đứng nhì khối Học kỳ 1, em Hy đạt điểm tối đa 100/100, đây là nguồn động viên lớn của gia đình trong lúc này. Ba sẽ luôn che chở cho 2 con khoẻ mạnh, tránh những điều không tốt ngoài xã hội làm ảnh hưởng đến con. Hãy luôn mạnh mẽ và cố gắng con nhé! I love you!"

Chia sẻ của Ái Vân trên mạng xã hội

Các nghệ sỹ lớn cũng dành những lời khen cho ba mẹ con

Vân Quang Long cùng Ái Vân và các con

Được biết sau khi Vân Quang Long ra đi, con gái dường như không tin vào sự thật đau đớn, con còn 'sốc' và không dám đến trường. Tuy nhiên đến thời điểm này kết quả học tập 'đáng gờm' được ghi nhận, đó là thành quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ và vực dậy từ những đau thương để mang lại những niềm vui mới cho cả nhà.