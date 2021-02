Xót xa hình ảnh người mẹ bị ung thư vòm họng mong mỏi được về nhà đón Tết cùng các con

Chồng qua đời vì bệnh ung thư phổi, giờ đây biến cố một lần nữa lại ập đến gia đình khi người vợ tần tảo lại bị ung thư vòm họng. Gia cảnh khó khăn, mọi thứ đều quá sức nên không thể xoay sở chi phí chữa trị, tuy nhiên nếu không được xạ trị thì bệnh tình của chị Kim sẽ 'xuống dốc không phanh' và tử thần có thể đưa chị đi bất cứ lúc nào.

Những ngày cuối năm không khí tại bệnh viện Ung bướu Nghệ An thật ảm đạm, các bệnh nhân nhẹ đều xin về nhà ăn tết cùng gia đình, những người có tiên lượng không tốt sẽ phải ở lại theo dõi sức khỏe và có phác đồ điều trị hợp lí.

Người phụ nữ 37 tuổi với khối u to như quả bóng trên cổ

Khối u ở cổ ngày càng to gây đau đớn, cám cảnh hơn là chị không thể nói được, chuỗi ngày khó nhọc muốn truyền tải gì cũng phải ghi ra giấy, bao mệt mỏi vất vả người phụ nữ như nghẹn trong lòng.

6 năm trước sau thời gian chống chọi dài đằng đẵng, người chồng cũng bị tử thần 'kéo' đi vì hiểm nghèo, mình chị chăm sóc và nuôi hai đứa con thơ dại đến giờ. Cho đến khi cầm trên tay 'bản án tử hình' một lần nữa mọi thứ lại sụp đổ, chị đang ung thư vào những giai đoạn cuối nên sự sống vô cùng mong manh. Kinh tế trong nhà chủ yếu chỉ dựa vào những ngày đi làm nương rẫy để đủ cho con cơm cháo qua ngày, giờ lo tiền chữa bệnh lên đến trăm triệu như đẩy chị vào tình thế 'nghìn cây treo sợi tóc'.

Xoay sở được tiền để điều trị là một vấn đề lớn mà chị Kim khó làm nổi

Sau 1 đợt điều trị hóa chất chị Kim dần hồi phục tuy nhiên giữa chừng phải bỏ dở vì chẳng đủ tiền viện phí. Đến cuối năm 2020 do bệnh trở nặng, khối u to chèn lên dây thần kinh chị đã nghiến răng chịu đựng không nổi nữa mà phải nhập viện, gương mặt bây giờ sưng to bất thường như biến dạng.

Thương cho gia cảnh người phụ nữ tảo tần, các y bác sỹ trong viện cũng nghẹn ngào: "Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị hóa xạ trị đồng thời. Phác đồ điều trị 33 buổi, thời điểm này đã được 9 buổi, bệnh nhân đáp ứng điều trị khá tốt. Chi phí bệnh nhân phải thanh toán ngoài bảo hiểm cho đợt điều trị này hơn 30 triệu đồng nhưng hoàn cảnh của bệnh nhân cực kỳ khó khăn, sợ rằng không thể theo điều trị, hiện bệnh nhân cũng chưa thể thanh toán đủ viện phí đợt này".

Vẻ mặt rầu rĩ không biết những ngày tiếp theo cuộc sống sẽ đi về đâu

Chị đi viện các con phải gửi cho bên ngoại, bà đã 70 tuổi nhưng ngày ngày vẫn phải còng lưng kiếm kế sinh nhai nuôi cháu, lo cả chi phí chữa bệnh cho con gái đến gầy rộc người. Chẳng biết những ngày trước mắt sẽ thế nào, chị Kim còn chẳng dám nghĩ đến vì chị sợ một lúc nào đó chị bất chợt phải bỏ con mà đi: "Tiền điều trị của chị phải vay mượn chứ nhà không có một tài sản gì đáng giá. Mà mượn nhiều rồi, giờ nhà toàn người già, trẻ con, được mỗi chị là trụ cột thì bệnh tật thế này, người ta cũng không dám cho mượn nữa".

Những ngày tết chị mong được về nhà cùng con nhưng đó cũng là ước mơ xa xỉ

Không có ai chăm sóc trong suốt quãng thời gian ở viện, chị phải tự xoay sở bữa ăn cho mình, hôm thì mì tôm, hôm lại bánh mì từ thiện, có lúc chẳng kịp ăn gì hóa trị xong mặt chị xanh xao đầy yếu ớt. Những ngày Tết nhìn cảnh mọi người được sum vầy quây quần bên nhau khiến chị ứa nước mắt tủi thân rồi cứ thế khóc nấc lên từng hồi: "Nhà chị giờ lo cái ăn còn khó, mơ gì đến Tết hả em. Nhưng dù Tết không có gì, chị vẫn mong được về quây quần với các con. Chị thương các con quá, bố đã mất rồi, bà đã già, giờ nếu chị mà chết thì chúng biết bấu víu vào ai mà sống".