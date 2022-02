Hà Hồ ăn mặc quyến rũ, tay trong tay tình tứ cùng ông xã đi dự sự kiện

Hà Hồ - Kim Lý được biết đến là ‘cặp đôi vàng’ trong làng giải trí Việt, không chỉ nổi bật với tình yêu cổ tích mà chính cách họ quan tâm, đồng hành cùng nhau trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày cũng khiến dân tình trầm trồ. Mới đây khi tham gia sự kiện cùng bà xã, anh đã không ngại thể hiện tình cả trước đám đông và dành nhiều lời yêu thương đến người bạn đời của mình:

“Congratulations to the whole M.O.I team on the 4 year anniversary! Incredible to see how the brand continues to grow and deliver fantastic products. Well done my wife, you are an inspiration”. (Tạm dịch: Chúc mừng toàn đội M.O.I nhân kỷ niệm 4 năm! Thật không thể tin được cách thương hiệu tiếp tục phát triển và cung cấp những sản phẩm tuyệt vời. Làm tốt lắm vợ của anh, em là một nguồn cảm hứng).







Hà Hồ nóng bỏng sánh đôi bên Kim Lý





Trong các bức hình có thể thấy Hà Hồ ăn mặc vô cùng nóng bỏng với bộ cánh quyến rũ nổi bật bởi nhiều đường cắt táo bạo. Sánh bên vợ của mình, Kim Lý không ngần ngại thể hiện tình cảm trước công chúng, những hành động ngọt ngào, ấm áp của anh đã chiếm toàn bộ ‘spotlight’.

Trước đó sau hơn 3 năm gắn bó như hình với bóng, vào giữa tháng 11/2020 Kim Lý đã có màn cầu hôn với Hồ Ngọc Hà tại bệnh viện, trong khoảnh khắc đó cô xuất hiện với diện mạo vô cùng bình dị và còn phải ngồi xe lăn sau khi sinh hai bé Lisa, Leon, trước sự bất ngờ đó nữ ca sỹ đã không kìm được nước mắt.

Chuyện tình cổ tích của cặp đôi khiến dân tình không khỏi trầm trồ





Chia sẻ về chuyện tình cảm của mình, Kim Lý cũng cho biết anh vô cùng tự hào về người phụ nữ của đời mình: "Cuối cùng, chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình, và anh cảm thấy không thể hạnh phúc hơn. Mọi thứ giờ đây đều hợp lý rồi, em và anh có thể bên nhau mãi mãi. Yêu em nhất, tình yêu của anh".