Hậu ồn ào 'trà xanh', đầu xuân năm mới Hải Tú hứa hẹn bùng nổ showbiz với nhiều siêu phẩm bom tấn

Năm qua showbiz Việt đã trải qua không ít thăng trầm với nhiều sự kiện nổi bật. Theo đó Hải Tú cũng là cái tên được dân tình quan tâm khi bị xem là ‘trà xanh’ chen chân vào chuyện tình của Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng. Dù chưa rõ thực hư ra sao và Hải Tú có liên quan gì đến việc ‘đường ai nấy đi’ của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm hay không, tuy nhiên cô vẫn nhận phải không ít chỉ trích từ dân mạng. Thậm chí nhiều group anti fan Hải Tú còn ‘mọc lên như nấm’, tuy nhiên trước ‘mũi rìu’ dư luận cô vẫn bình thản đối diện.

Cách đây ít phút, nữ diễn viên có đăng tải loạt hình chào xuân năm mới và cho biết 2022 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều món quà đặc biệt đến người hâm mộ:

“Xin phép khép lại năm 2021 và xin chào năm 2022.

Tú xin chúc tập thể M-TPE và mọi người một năm mới thật bình an, thật nhiều sức khoẻ, thật nhiều may mắn, vạn sự như ý, và an khang thịnh vượng nha!

Tú cũng muốn gửi một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến những người đã và luôn ủng hộ, yêu thương và dõi theo Tú và tập thể M-TPE.

Xin mọi người hãy kiên nhẫn một chút nữa thôi, vì năm 2022 sẽ là một năm tràn ngập những món quà ý nghĩa từ gia đình này dành đến cho mọi người đó nha.

Chúc mừng năm mới!”

Hải Tú lộ diện trong ngày đầu năm mới





Có thể thấy trong các bức hình, Hải Tú tạo dáng ‘ngầu đét’ với ống kính và phong thái vô cùng tự tin, nhiều người còn nhận xét thần thái và phong cách của cô chẳng khác nào ‘Sếp Tùng’. Trước đó không lâu, Hải Tú còn bị đồn đã bí mật sinh con, phía nữ diễn viên vẫn một mực im lặng và cũng không đôi co trên mạng xã hội, chính sự ‘bí ẩn’ này của cô đã khiến daanh tình ngày càng tò mò hơn.

Hải Tú sinh năm 1997, hiện đang là một thành viên của công ty Sơn Tùng M-TP. Cô từng là du học sinh Pháp, thành công trong nghề mẫu ảnh và có khả năng ngoại ngữ hoạt ngôn.