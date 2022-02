Hoan hỉ đầu năm, MC Hoàng Trang làm từ thiện giúp đỡ cậu bé mang trọng bệnh

Trong suốt năm qua, từ thiện là vấn đề nhạy cảm được nhiều người quan tâm, tuy nhiên bỏ qua tất cả MC Hoàng Trang cùng những mạnh thường quân vẫn phát tâm làm từ thiện ngày đầu năm để giúp các hoàn cảnh khó khăn đang mang trọng bệnh. Bất chấp thời tiết mưa gió và lạnh giá của Hà Nội, sáng nay nữ MC nhà Đài đã đến tận nơi thăm hỏi và trao quà cho gia đình nhỏ, thậm chí cô còn sao kê đủ đầy.

“Sáng nay, Trang đã tới thăm và trao tận tay quà ( tiền mặt) mà các đồng nghiệp của Trang ở BTS gửi hỗ trợ em Trần Minh Đức mổ não. Chị Thuỷ- mẹ em Đức, đã thay mặt gia đình nhận quà của các bạn, các anh các chị. Gia đình nhờ Trang nhắn lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các tấm lòng đã chia sẻ với em Đức và cả nhà.

Ngày 15/2 tới em Đức sẽ vào viện E để chụp và xét nghiệm xem não đã đủ dịch để mổ chưa. Vì hiện tại gia đình em đang mong là sẽ thuận lợi để em được mổ sớm. Vì em nằm cũng đã lâu kể từ sau lần mổ thứ nhất.

Cá nhân Trang xin được cảm ơn mọi người đã chung tay. Rất nhiều bạn không để lại tên, gia đình em Đức đều cẩn thận thống kê lại để xin được ghi nhớ.

Xin chia sẻ với mọi người là tổng số tiền mà Trang và bác sỹ Đỗ Long nhờ mọi người chung tay hiện đã lên tới 113.600k, một con số mà ban đầu không ai dám mơ tới. Bạn bè Trang ủng hộ 63.600k, các bệnh nhân từng được bác sỹ Long điều trị ủng hộ 50 triệu.

Ban đầu, Trang chỉ mong có thể hỗ trợ gia đình em được 1/2 ca mổ, nhưng giờ đã vượt hơn con số dự kiến.

Hy vọng em Đức sẽ có một ca mổ thành công ở viện E thời gian tới! Hành trình còn rất dài nhưng gia đình cảm thấy được chia sẻ nhiều lắm!

Trân trọng và biết ơn!

Chúc mọi người mọi điều an lành!”, MC Hoàng Trang chia sẻ.







MC Hoàng Trang và các mạnh thường quân phát tâm đầu năm





Ngay dưới bài viết, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự yêu mến và cảm kích trước những việc làm nhân văn của nữ MC. Hoàng Trang cũng tiết lộ thêm về tình trạng bệnh tình của bệnh nhân:

“Em ấy còn trẻ, cuộc đời còn dài. Khổ cái là mổ đủ thứ, lại còn phải mổ đi mổ lại ạ. Nên trước khi tai nạn em ấy cao to, bây giờ nằm lâu, bất động, nên tay chân cứ co cứng lại và teo dần nên là phải trị liệu để máu huyết lưu thông và cơ đỡ co rút đấy. Nằm cứ nghiêng 1 bên xong quay đi chảy nước mắt cơ”.

Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình đình nhỏ, nữ MC không khỏi nghẹn ngào





Hoàng Trang không chỉ là một MC nhà Đài cầm mic nhiều chương trình đình đám như: Cuộc sống thường ngày, giai điệu tự hào, Bữa trưa vui vẻ,… Ngoài thời gian bận rộn tại Đài truyền hình Việt Nam thì khi trở về nhà cô lại là một người vợ, người mẹ đảm đang chu toàn. Hiện nữ MC đang có cuộc sống viên mãn bên ông xã và hai quý tử.