MC Nguyên Khang mừng sinh nhật 'bà trùm hoa hậu': Người phụ nữ có tất cả những điều tuyệt vời nhất!

Mới đây MC Nguyên Khang đã đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của hoa hậu Kim Dung, tại đây anh đã dành cho người chị yêu quý của mình những tình cảm ấm áp nhất. Trên trang cá nhân của mình anh có chia sẻ:

Mc Nguyên Khang mừng sinh nhật Kim Dung





“Chúc mừng sinh nhật chị chủ tịch Sen Vàng - người phụ nữ có tất cả những điều tuyệt vời nhất: Sắc đẹp mặn mà, hạnh phúc viên mãn và sự nghiệp thành công. Tất cả đều có được từ bản lĩnh và nỗ lực không ngừng nghỉ của chị trên chặng đường mà chị đã, đang và sẽ đi.

Như trong ngày sinh nhật chị chia sẻ: Chị gởi những điều ước của mình vào vũ trụ, và vũ trụ hồi âm: Yes, you can, nên chị cứ an tâm nha.

Hai năm qua là 2 năm mọi người không làm được gì, nên chị yên tâm là tuổi thật vẫn sẽ trừ đi 2. Dừng lại ở 21++ là đẹp nha. Xì dzách không nên kéo nhiều”.

Hòa chung ngày vui, nhiều á hậu, hoa hậu cũng gửi lời chúc đến người đẹp và mong cô có một tuổi tứ tuần viên mãn. Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức với không gian nhỏ có sự xuất hiện của những người bạn thương mến, nàng hậu cũng không giấu nổi xúc động khi được mọi người dành nhiều tình cảm.

Tiệc sinh nhật 'bà trùm hoa hậu'





Hoa hậu Lương Thùy Linh gửi lời chúc: “Happy birthday mami Phạm Kim Dung. Người phụ nữ đưa Linh “vào đời”. Hổng biết nên chúc gì nữa vì lúc nào mẹ Dung cũng là hình tượng người phụ nữ có tất cả trong mắt Linh rồi. Chỉ mong mẹ Dung luôn nhiều sức khoẻ, luôn hạnh phúc, làm dự án nào cũng đều thắng lợi và cứ trẻ mãi”.

Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh nhắn nhủ: “Sinh nhật chị Dung gửi ngàn trái tim to thắm tới người chị của em đã luôn ân cần, dịu dàng yêu thương, hướng dẫn em từ những ngày đầu. Cám ơn chị đã luôn chịu thương chịu khó, bao dung và quan tâm từng li từng tí tới tụi em.

Tuổi mới em chúc chị luôn xinh đẹp, rạng ngời như bây giờ. Chúc chị thật nhiều sức khoẻ, làm được thật nhiều dự án ý nghĩa trong năm nay. Vì chị luôn là hình mẫu phụ nữ mà em phấn đấu tới, là nguồn cảm hứng cho biết bao người”.

Kim Dung là tổng đạo diễn hoa hậu Việt Nam nhiều năm qua, chính cô cũng là người tìm ra được nhiều nhân tố tài năng để góp mặt trong các đấu trường nhan sắc quốc tế.