Hà Anh không chỉ được biết đến là một người mẫu, mẫu ảnh đình đám, điều khiến nhiều người ấn tượng ở cô còn là một gia đình hạnh phúc và cách giáo dục con cái vô cùng hiện đại. Cách đây ít phút, khi kể về anh xã người đẹp Hà thành đã không giấu nổi niềm tự hào và khẳng định chắc nịch: Anh chính là soái ca của đời mình.

Siêu mẫu Hà Anh khoe chồng soái ca





“Nhắc đến chuẩn soái ca thì nhà mình có anh chồng Papa bò khô.

Vợ chồng mình, được cái rất là biết "tung hứng" với nhau nhé!

Hôm nọ ngồi với anh bạn, anh ấy hỏi mình Team Hà Anh mình chọn trong cuộc thi như thế nào.

Mình bảo "You know me I like Men's Men. Look at my husband and how manly he is. Of course I chose men that are manly and gentleman!" - Anh biết tôi rồi đó, tôi thích những người đàn ông- đàn đông của đàn ông. Nhìn anh chồng tôi đi- tôi chỉ sang ông xã đang ngồi cạnh. Lẽ dĩ nhiên tôi chọn những người đàn ông là gentleman và có sự nam tính- bất kể người ấy giới tính gì!

Anh xã tôi ra chiều xua xua đi nhưng tôi biết trong lòng sung sướng lắm.

Mà tôi nghĩ thế thật chứ không hề phịa ra. Chỉ có rằng đối với đàn ông, một lời khen tặng từ vợ hay người yêu trước mặc người khác, nó làm họ tự hào hãnh diện lắm các bạn ạ.

Hôm qua tôi nhận được món quà là chiếc khung ảnh xinh thật là xinh của thương hiệu mỹ phẩm Bobbi Brown. Chả là tôi rất hay mua các món làm đẹp của thương hiệu này nên chắc vì khách VIP họ âm thầm làm tặng.

Con gái tôi thích chí lắm, nó cầm cái khung ảnh giơ lên khoe bố "Daddy à, nhìn ảnh của mẹ này, ảnh mẹ đi biển"

Ổng nhìn xong lẩm nhẩm "From Bobbi With Love" - Tình yêu từ Bobbi , xong thủng thẳng nói "Bobbi Brown is better not be a person or he is a deadman walking!"

BB mà là một người nào đó thì anh ta là người đàn ông chết mà vẫn đang đi lại đó thôi! (Dịch tiếng Việt nghe không hay lắm!"

Mình phải phá lên cười vì sự dễ thương lẫy lẫy của anh chồng. Biết là tính anh ý chẳng ghen tuông vậy đâu nhưng dù sao kiểu "bảo vệ lãnh thổ" đáng yêu vậy cũng làm vợ sung sướng chứ!

Mỗi ngày một hương vị tình yêu!

Have a beautiful day everyone”.

Sự dễ thương của chồng khi nhận định về bức ảnh của mình khiến cô cười phá lên





Những năng lượng tích cực và đầy yêu thương của Hà Anh đã khiến nhiều người vui lây như được ‘nạp vitamin’ cho buổi sáng ngọt ngào để bắt đầu ngày mới. Được biết hàng ngày ngoài bận rộn công việc thì cô luôn dành hầu hết thời gian cho gia đình nhỏ, đặc biệt không quên thể hiện yêu thương với các thành viên. Vừa qua trong ngày valentine, trái ngược với nhiều cặp đôi khác thường chọn đến hàng quán xô bồ thì vợ chồng Hà Anh lại có những khoảnh khắc yên bình tại nhà riêng và tận hưởng không gian lãng mạn cùng nhau.







Gia đình Hà Anh luôn dành cho nhau những giây phút ngọt ngào





“Vào đúng ngày này, chúng tớ thường ở nhà, anh xã trổ tài nấu nướng, cũng thắp nến, mở nhạc jazz lãng mạn, lại tha hồ tâm sự ôn kỷ niệm bao lâu cũng được.

Nhưng nói là nói vậy thôi, chứ đấy là mình, tại bình thường do tính chất công việc mình đã phải chưng diện, xuất hiện đông người, nên càng các dịp public mình càng khép kín. Chứ các nàng có dịp thì hãy thoải mái mà lên đồ đi chơi nhé! Ai tặng hoa tặng quà đừng "ngại" nhận, mình là phụ nữ cơ mà! Phải tận hưởng nhé!”, Hà Anh kể.