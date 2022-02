'Xỉu up xỉu down' với loạt hình đáng yêu của con gái An Nguy

Con gái An Nguy trước ống kính của mẹ vô cùng tươi tắn, dễ thương khiến dân tình liên tục suýt xoa. Sau thời gian vắng bóng trên các nền tảng mạng xã hội, An Nguy bất ngờ chia sẻ hình ảnh con gái đầu lòng sau quá trình vượt cạn vất vả. Kể từ ngày có thế lực nhí xuất hiện, cuộc sống của cô bận rộn nhưng có thêm rất nhiều niềm vui và em bé luôn chiếm spotlight trên trang cá nhân của mẹ. Mới đây trên An Nguy có chia sẻ loạt hình vô cùng đáng yêu của bé gái. Trong khung hình, ái nữ mặc áo len và đeo bờm xinh như công chúa, dưới ống kính của mẹ, em bé còn có nhiều biểu cảm xinh xỉu khiến cộng đồng mạng như bị ‘đốn’ tim. “Nhân dịp năm mới, con kính chúc cô chú luôn mạnh khoẻ và các bạn nhỏ luôn vui vẻ ạ”, An Nguy viết. Biểu cảm đáng yêu của con gái An Nguy khiến dân tình 'xỉu up xỉu down'



Ngay dưới phần bình luận, khán giả đã dành nhiều tình cảm và lời khen cho mẹ bỉm, ngoài ra để lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu của con gái, An Nguy còn lập hẳn một trang riêng cho con và được dân tình hứng thú. Trước đó trong thời điểm sinh con, cô cũng chia sẻ về những khó khăn của mình: "Mình đẻ mổ. Hai năm trước mình phải mổ u xơ cổ tử cung, thế nên lần này bác chỉ định mình mổ vào tuần thứ 39. Mọi sự đau đớn dừng lại khi mình nghe thấy tiếng khóc của em bé, nước mắt tự nhiên trào ra, giống hệt như lần đầu tiên nghe thấy tiếng tim em đập lúc siêu âm". An Nguy trải lòng khi sinh con Được biết An Nguy và bạn trai chuyển giới Alex quen nhau khi cùng đi du học Mỹ. Trước đây khá kín tiếng nhưng khi có con, cô cởi mở hơn trong việc chia sẻ thông tin về con gái trên mạng xã hội. Hiện ngoài công việc bận rộn thì nữ vlogger và ông xã luôn cùng nhau chăm sóc gia đình, dành nhiều thời gian cho con cái.

