Ấm lòng về hai người phụ nữ có sức ảnh hưởng đến cuộc đời NSND Trần Hạnh

NSND Trần Hạnh là người đã hy sinh hết mình cho nghệ thuật, không chỉ là một diễn viên tài năng với lối diễn xuất chuyên nghiệp qua nhiều tác phẩm truyền hình để đời mà người nghệ sỹ ấy còn là một người chồng, người cha hết mực vì gia đình.

Hai người phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc đời NSND Trần Hạnh là người vợ tào khang và người con dâu hiếu thảo hết mực vì gia đình chồng.

Câu chuyện tình yêu của NSND Trần Hạnh và vợ khi sinh thời ông không tiết lộ nhiều thông tin, được biết mối lương duyên này là do gia đình sắp đặt. Tình yêu bất ngờ nảy nở khi có lần đi làm ở Lào Cai người nhà gọi về gấp do mẹ ốm nặng, tuy nhiên đấy là lý do để kéo ông về gả vợ. Bà nội đã rất thích cô bé ở phố hàng Bạc và chấm ngay từ ban này, do gia đình tác động nhanh chóng nên chỉ sau 3 ngày ông đã lấy người con gái đó về làm vợ.

NSND Trần Hạnh - ông già khắc khổ của màn ảnh Việt

Cuộc hôn nhân theo tư tưởng phong kiến tuy nhiên lại rất yên ấm vầ họ cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ có 7 người con. Nói về vợ , lúc nào ông cũng cho rằng bà là một người yêu chồng và nỗ lực hết mình để hỗ trợ ông theo đuổi nghệ thuật. Làm diễn viên nhưng lương không cao, đến khi về già ông vẫn miệt mài lao động để trang trải cho cả gia đình.

Người vợ ốm yếu bất ngờ bị tai biến và nằm liệt một chỗ, một tay ông vừa kiếm tiền vừa chăm vợ, ngày nào cũng cơm nước, tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa vô cùng chu đáo. Ròng rã 9 năm trời không một ngày nào ông than thở mỏi mệt và cứ thế miệt mài cho đến khi bà qua đời.

Từ ngày bà mất ông luôn nhớ về những kỷ niệm bên người vợ tào khang, đó là những chiều 30 Tết hai vợ chồng thong thả mặc áo dài đi chợ hoa và lượm về đủ các loại màu sắc về trưng một bình đầy màu sắc sáng rực nhà. Những ngày Tết ông còn đi chùa cầu an cho gia đình và nhớ thương đến bà, tiếc rằng ngày ông đi nhận giải NSND thì bà lại không còn để chung vui.

Về già không chỉ chăm vợ con mà ông còn giúp con dâu bán hàng

Một người phụ nữ nữa có công không hề nhỏ cho sự thành công của bố đó là chị Hồng – con dâu NSND Trần Hạnh. Là một người con hiếu thảo và hết lòng vì gia đình, vừa kinh doanh lại vừa phụ bố chăm sóc mẹ chồng liệt giường và em chồng thần kinh mà không hề than vãn, kêu ca lấy một lời trong từng đấy năm. Hơn thế chị còn yêu thương và kính trọng với gia đình tuyệt vời ấy.

Những năm tháng cuối đời chị Hồng cũng là người săn sóc chăm lo cho bố chồng và chạy ngược xuôi đi làm giấy tờ để nhà nước hoàn tất thủ tục phong tặng danh hiệu NSND cho Trần Hạnh.

Con dâu NSND Trần Hạnh yêu thương chăm sóc nhà chồng hết mực

Chị Hồng cũng nhận được những tình cảm đặc biệt từ nhà chồng, NSND Trần Hạnh coi chị như một người con gái và biết ơn chị vô bờ - người phụ nữ bao dung, rộng lượng hết mực, bố chồng chị cũng nghẹn ngào: "Chỗ ăn chỗ ngủ đầy đủ, lo cho bố từng li từng tí, xem đêm hôm có ngủ được không, ngày ăn có ngon không. Nó không vô cảm như mọi người con dâu khác. Tôi thấy may mắn khi con cái ngoan ngoãn, sống có tình người"