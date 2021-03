Sự thật 'rùng mình' được tiết lộ trong show diễn cuối cùng của danh ca Lệ Thu trước khi qua đời

Trước khi danh ca Lệ Thu qua đời vì dịch Covid-19 thì Music Box 26 là show diễn cuối cùng của bà. Xuất hiện với vẻ ngoài đầy nội lực cùng giọng ca trong trẻo ấn tượng bà đã ghi điểm trong khán giả với các ca khúc đình đám như: Xin còn gọi tên nhau, Chiều tím,...

Ở tuổi 78 nhưng phong độ của bà vẫn ổn định và vẫn đi hát kiếm tiền trang trải cuộc sống, nghệ sỹ từng chia sẻ về quãng thời gian này của mình:

“Bà không phải hạ tông khi hát, xưa hát tông nào nay vẫn thế, vẫn lên cao không gặp khó khăn. Với bà, tuổi tác chỉ là con số. Bà không cho rằng, có tuổi thì hát dở đi mà khẳng định, thời gian làm cảm xúc khi truyền tải bài hát trở nên đậm đà hơn. Bà thích chọn những bài hát khó và chỉ hát những bài nào hợp với mình (không có nghĩa những bài không hợp với bà là dở).

Những tháng ngày COVID hoành hành khắp thế giới, Lệ Thu chủ yếu đàn, hát ở nhà. Bà vốn không nấu ăn tại nhà nhưng trong thời gian dịch bệnh, Lệ Thu cũng phải vào bếp, món tủ của bà là cá kho riềng. Chính việc nấu nướng đã khiến bà gặp phải tình trạng tăng cân chút ít, như cách bà nói vui “nở những chỗ không cần thiết”.

Cuộc sống lao động nghệ thuật đầy miệt mài được danh ca chia sẻ lại

Danh ca Lệ Thu thường xuất hiện với các ca khúc buồn, trong chương trình Music Box số 26 (show diễn cuối cùng trước khi qua đời) bà đã có cơ hội ôn lại kỷ niệm thời hoạt động sôi nổi tại Sài Gòn. Nhiều đồng nghiệp cũng nghiện giọng ca hải ngoại và khen về giọng hát nhạc Tây rất ăn ý này.

Giọng ca của Lệ Thu đã từng là hiện tượng đình đám những năm 7x tại Sài Gòn

Từng là ‘hiện tượng âm nhạc’ của Sài Gòn những năm 7x và được trả cát-xê khá cao, thời điểm đó mà bà đã có thể ‘tậu’ cho mình căn villa đầy ‘xịn xò’:

“Lúc đó Queen Bee có 7 tầng lầu, tôi ngạc nhiên sao mình đi bộ lên 7 tầng lầu vẫn hát hay được. Bây giờ thì chịu chết. Khán giả đông lắm, người ta đứng không còn chỗ. Một lần hát xong, tôi đi về thấy ông Cường, chủ vũ trường Tự Do đựng canh ở dưới, ông ấy xin số nhà, số điện thoại của tôi. Sau đó, ông ấy đến nhà mời tôi về Tự Do hát. Tôi bảo: Tôi đang hát bên này. Lương tôi lớn lắm. Ông Cường đáp: Không sao. Đợi hết giao kèo thì sang Tự Do hát. Tôi trả cô 1 triệu đồng. Tôi nghe mà choáng hồn. Lương công chức cao cấp hồi ấy có 32 ngàn/tháng. Một con gà có 5 đồng hay 50 đồng gì đó, tôi không nhớ chính xác. Mỗi lần lĩnh lương tôi phải kéo bao bố về”.

Được trả cát-xê cao và bà đã tự tay 'tậu' được căn villa trị giá 11 tỷ đồng

Trong cuộc đời đi diễn gặp rất nhiều biến cố, đặc biệt nhất là lần nổ vũ trường năm 1971 may mắn thay bà đã thoát được cửa tử. Hôm đó bà đến muộn giờ diễn do gây lộn với ông xã ai ngờ đó lại là 'điềm báo' khiến bà có cơ hội được sống.

Tại đêm diễn đó bà cũng tiết lộ ‘thuật nhìn người’ của mình. Đó là lần biểu diễn cùng Tuấn Ngọc – giọng ca non trẻ và “còn ngọng lắm” tuy nhiên bà vẫn chấp nhận và đồng ý biểu diễn cùng vì chắc chắn anh sẽ dần có tiếng tăm trong làng nghệ thuật.

Khoảnh khắc gần gũi thân thiết của hai chị em Lệ Thu - Khánh Ly

Đến với nhạc Trịnh từ rất sớm nhưng rồi tính chất công việc thay đổi nên bà phải tạm ngưng và mai này danh ca Khánh Ly là người thế chỗ của bà. Cuộc đời nghệ thuật lên hương ngút ngàn và có nhiều người để ý nhưng họ đã có gia đình nên bà đều từ chối và đối đáp tấu hài lại rằng “Tôi như thế này mà chả lẽ không ai tán?”.