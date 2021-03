Nghe tin 'phù thủy họa mặt' Minh Lộc qua đời ở tuổi 35, H'Hen Niê bùi ngùi kể lại kỷ niệm xưa cũ

Nền nghệ thuật Việt Nam đầu năm 2021 đã chứng kiến rất nhiều tin buồn đau thương trước sự ra đi của các ngôi sao và gạo cội, hết NSND Hoàng Dũng, diễn viên Hải Đăng, NSND Trần Hạnh và giờ lại là một chuyên viên trang điểm trẻ tuổi đình đám với các sao nổi tiếng.

Đêm 9/3 là một khoảnh khắc khó quên với các anh em nghệ sỹ khi hay tin ‘phù thủy họa mặt’ Minh Lộc qua đời ở tuổi 35. Ốc Thanh Vân, Đông Nhi hay MC Nguyên Khang cũng xót xa cho người đàn ông đa tài bạc mệnh bởi anh đã gắn bó với họ trong nhiều sự kiện lớn nhỏ trong đời.

Minh Lộc qua đời ở tuổi 35 khiến nhiều anh em Vbiz ngỡ ngàng

Mới đây hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ về kỷ niệm xưa cũ với người anh, theo đó cô tiết lộ về quãng thời gian khi mình sang Thái Lan công tác đã được người anh ôm chặt, kèm theo đó là những lời chúc tốt đẹp cho cô trước khi đi thi:

"Hôm qua nghe tin thấy sốc quá đang ăn bỏ dở đi về, sáng nay dậy vẫn còn bàng hoàng quá. Suy nghĩ thật nhiều về những kỷ niệm với nhau. Chắc chẳng ai dám nói anh như em, anh make up rất đẹp mà chụp hình là dìm nghệ sĩ. Anh bảo Hen sau này Hen mà kiếm được nhiều tiền thì đừng mê đồ hiệu, mê rồi không dứt ra được. Ngày Hen sang Thái Lan, anh make up cho Hen và ôm Hen, anh bảo anh chưa bao giờ ôm ai trước khi đi thi cả, chúc em may mắn. Nhiều kỷ niệm với nhau lắm, buồn lắm, trân quý anh lắm anh ạ. Anh toàn nói vui bảo em là cô bé ăn make up, ngủ gật, bé khùng. Có lẽ em là kiểu Hoa hậu đầu tiên anh tiếp xúc như thế nên đã chỉ dạy em nhiều hơn. Cảm ơn anh đã yêu quý em, em sẽ luôn nhớ về anh. Cảm ơn anh, anh an nghỉ nhé".

Dòng chia sẻ đầy cảm xúc khi hay tin người anh qua đời đột ngột của hoa hậu H'Hen Niê

Bông hậu có rất nhiều kỷ niệm buồn vui cùng 'phù thủy họa mặt'

Minh Lộc là một trong những chuyên gia trang điểm đình đám và rất có tiếng, anh thường trang điểm cho các sao hạng A và đồng hành cùng họ trong các sự kiện quan trọng. Theo gia đình tiết lộ, ‘phù thủy họa mặt’ đã qua đời từ 2 tuần trước nhưng đã được giấu kín, bởi vậy khi hậu sự xong xuôi và thông tin này được đăng tải đã khiến nhiều anh em bạn bè thân thiết ngạc nhiên và thương cảm.