Con gái tròn 5 tuổi, Phạm Quỳnh Anh hạnh phúc: Con mãi mãi là bông hoa 8/3 đẹp nhất của mẹ

Cách đây ít phút khi cả thế giới đang ngập tràn trong không khí ngày Quốc tế Phụ nữ thì niềm vui của gia đình Phạm Quỳnh Anh được nhân đôi khi cùng lúc đón cả sinh nhật con gái. Trên trang cá nhân của mình nữ ca sỹ có viết:

“Happy birthday to you, my love.

Tròn 5 tuổi luôn mạnh khoẻ và mãi mãi là bông hoa 8/3 xinh đẹp nhất của mẹ Quỳnh Anh.

I love you”.

Phạm Quỳnh Anh mừng sinh nhật con gái





Trong các bức hình có thể thấy giọng ca “buổi chiều hôm ấy” cùng hai con gái đã có những giây phút bên nhau vô cùng ấm áp, các con không chỉ là động lực mà còn là niềm vui mỗi ngày để cô cố gắng. Hiện sau khi “đường ai nấy đi” với ông xã Quang Huy, Phạm Quỳnh đang làm mẹ đơn thân và có cuộc sống bình yên. Nữ ca sỹ cũng cho biết dù ly hôn nhưng cô và chồng cũ có mối quan hệ rất tốt và tư tưởng thoải mái: “Chia tay không phải là kết thúc, chia tay chính là để mở ra cho cuộc sống của mỗi người những cơ hội mới tốt đẹp hơn. Hãy ứng xử thật văn minh để tiếp tục gìn giữ một mối quan hệ tốt đẹp với nhau.







Dù đã ly hôn nhưng nữ ca sỹ và chồng cũ vẫn luôn góp mặt trong mọi sự kiện cùng con cái





Ngoài hoạt động nghệ thuật sôi nổi thì cô luôn dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình và xem các con như những người bạn thân thiết để trò chuyện, tâm sự tối ngày. Thời gian qua, thông tin Phạm Quỳnh Anh đang mang bầu và được tình trẻ cầu hôn lãng mạn tại bãi biển đã khiến dân tình không khỏi trầm trồ dù chưa rõ thực hư ra sao. Trước đó cô cũng khẳng định tiêu chí quan trọng để chọn người bạn đời nếu có ý định bước thêm bước nữa:

“Người đàn ông bên cạnh mẹ sau này chắc chắn sẽ phải yêu thương các con trước tiên”.