Mới đây Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ những hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật con gái, do đang trong thời điểm dịch bệnh phức tạp nên bữa tiệc được tổ chức đơn giản, ấm cúng tại nhà. Đặc biệt, điều đáng chú ý trong khung hình còn là sự xuất hiện của một ‘nhân vật đặc biệt’.

“Ai rồi cũng là F0, F0 rồi vẫn có nguy cơ tái nhiễm…

Dù cả nhà đều phần lớn đã biết Covid là như thế nào, chỉ còn gia đình ông bà ngoại vẫn trộm vía bạn Covid chưa ghé thăm nên mẹ Quỳnh Anh muốn vừa giữ gìn cho ông bà ngoại, vừa giữ an toàn cho những người bạn của gia đình thế nên sinh nhật năm nay, em bé Tuệ An chỉ được tổ chức nhỏ xinh tại gia.

Con gái Tuệ An khi được mẹ phân tích cũng hiểu chuyện, may quá không dỗi mẹ vì bạn An rất là không thích bạn Covid đã làm bạn An sốt xình xịch 2 đêm liền nên rất vui vẻ nghe lời.

Chúc tình yêu nhỏ xinh của mẹ luôn mạnh khoẻ, luôn yêu mẹ, yêu gia đình, bớt nước mưa nước máy với chị 2 và luôn luôn bình an con gái nhé!”













Sinh nhật ái nữ nhà Phạm Quỳnh Anh





Dù đã “đường ai nấy đi” với chồng cũ, tuy nhiên họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và luôn xuất hiện trong các sự kiện quan trọng cùng con cái. Trong sinh nhật công chúa Tuệ An, cả nhà đã có những khoảnh khắc bên nhau vô cùng vui vẻ. Tâm sự về chuyện văn minh với nhau sau ly hôn cô cho biết:

"Tôi quan niệm chia tay rồi, mọi sự ứng xử với nhau vẫn cần sự trân trọng và tốt nhất có thể. Trong cuộc đời này, anh là ai, thành công đến mức nào, giàu có đến đâu không quan trọng bằng cách ứng xử. Với tôi, không chỉ là ứng xử với anh Huy thế nào mà còn ứng xử cho gia đình hai bên không khó xử, cho các con mình bình yên".

Nữ ca sỹ và chồng cũ





Trước đó Phạm Quỳnh Anh cũng đứng trước ồn ào được tình trẻ cầu hôn và hiện đang mang bầu, tuy nhiên dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng cũng khiến dân tình ‘bấn loạn’: "Đây chỉ là 1 niềm vui bất ngờ nho nhỏ của Quỳnh Anh nên xin cả nhà cho Quỳnh Anh giữ lại điều này như là chuyện riêng của cá nhân mình.

Ai rồi cũng hướng cuộc sống của mình đến những điều bình yên, Quỳnh Anh luôn tôn trọng những người bên cạnh mình vì mỗi người trong chúng ta ai ai cũng đều có những vấn đề riêng, không ai giống ai, mong rằng bản thân Quỳnh Anh cũng sẽ nhận được sự tôn trọng như thế, nhất là dành cho 2 con gái nhỏ".