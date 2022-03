Vừa qua, thông tin đạo diễn Vũ Minh qua đời đã khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Theo đó vào lúc 3h20 phút sáng ngày 13/3/2022 anh đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi bệnh tật. Đám tang nam đạo diễn được tổ chức vào 9h30 phút sáng ngày 17/3/2022, đến tiễn biệt anh lần cuối nhiều anh em bạn bè đã không khỏi xót xa. Trên trang cá nhân của mình, NSƯT Hữu Châu nghẹn ngào viết:

“Anh cứ sợ rằng không thể đến gặp em lần cuối. Và rồi Trời thương đã sắp xếp cho anh.

Chào em. An vui cõi lành em nhé!

Lớp K23, học trò của em, anh sẽ thay em tập vở giúp cho các em nó Tốt nghiệp đúng như di nguyện của em. Trợ sức với anh, phò hộ cho anh làm tròn việc này em nghe.

Vũ khùng ơi!”

Đám tang đạo diễn Vũ Minh





Trước đó Vũ Minh đã mắc triệu chứng ho, sốt và sức khỏe dần suy yếu nên đã được đưa đi cấp cứu tại viện Đại học Y Dược TP.HCM. Tuy nhiên tình trạng suy phổi, suy hô hấp nặng nên bác sỹ đã lập tức phải thay đổi phác đồ điều trị nhưng anh không qua khỏi. Vũ Minh là một đạo diễn nổi tiếng với các tác phẩm nổi tiếng như: Trái tim nhảy múa, Hạnh phúc trên đồi hoa máu, Tía ơi má dìa,…

Trước khi đến với sân khấu, anh đã trải qua nhiều khó khăn và phải bươn chải nhiều nghề để nuôi các em ăn học. Vào ngày 18/3, lễ an táng nam đạo diễn sẽ được diễn ra, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM và an táng tại Nghĩa Trang nhân dân xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.