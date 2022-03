Noo Phước Thịnh, Lê Dương Bảo Lâm ứa nước mắt đưa tiễn đạo diễn Vũ Minh

Tối 13/3, siêu mẫu Xuân Lan bất ngờ báo tin đạo diễn Vũ Minh qua đời khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Trên trang cá nhân cô chia sẻ:

"Thay mặt gia đình của đạo diễn Vũ Minh, chúng tôi xin chia sẻ thông tin: đạo diễn Vũ Minh đã từ trần lúc 3h20 phút sáng ngày 13/3/2022 (nhằm ngày 11/2 năm Nhâm Dần). Mọi thông tin tang lễ chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất, ngay khi làm việc được với các nơi tổ chức. Hiện tại em ruột của anh Vũ Minh đã về đến Việt Nam và sẽ cùng em tổ chức tang lễ cho anh Vũ.

Vũ ơi, em chào Vũ. Anh đi thanh thản. Thương anh. Từ sáng giờ nghẹn lòng giấu tin, giờ thống nhất được ý kiến với gia đình nên em mới dám post. Chân thành cảm tạ những cô chú anh chị em đã ủng hộ tiền cho anh Vũ chữa bệnh. Em xin phép sử dụng số tiền còn lại để tiếp tục tổ chức tang lễ cho anh. Sau đó em sẽ sao kê và báo cáo chi tiết cho mọi người".

Cáo phó đạo diễn Vũ Minh

Nghe tin dữ ập đến, người hâm mộ cũng như anh em bạn bè không khỏi xót xa. Lặng người trước sự ra đi của người anh, Noo Phước Thịnh viết:

“Kính Tiễn Anh

Người anh, người Đạo Diễn tài hoa ... anh đi để lại cho đời nụ cười, tiếng khóc lẫn lộn

Mong đời tiễn anh đi trong yên bình thanh thản ...

Rất vui khi có duyên được biết anh”.

Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào: “Con Bảo Lâm ... kính tiễn thầy ... Những thứ thầy cho con quá nhiều đối với 1 đứa mới ra trường như con .... con được diễn ngày xửa ngày xưa ... Con được diễn chung với những cô chú lớn mà nằm mơ cũng không dám nghĩ ...nhiều khi thấy mình sao may mắn quá. Hồi đó sao mà con sợ thầy khủng khiếp và thấy sao mình xui quá ... Tập thầy cũng la con ... Diễn suất nào con cũng bị la ... Câu nói của thầy con sợ nhất “Lâm vô đây thầy nói chuyện” vậy là phép màu không xảy ra với thầy... thầy đi mạnh dõi nha thầy... cảm ơn thầy la con... cảm ơn những cơ hội thầy cho con... con chào thầy”.

Caption

Vũ Minh được nhận xét là người đạo diễn có tài, có tâm của Sân khấu kịch Idecaf TP.HCM với nhiều vở diễn nổi tiếng như: Hợp đồng mãnh thú, Ngày xửa ngày xưa, Bông hồng cài áo,… Trước khi thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, anh cũng từng trải qua nhiều thăng trầm với đủ nghề để kiếm sống và chăm sóc cho các em do bố mẹ ly hôn. Lễ tang nam đạo diễn được diễn ra vào ngày 17/3 tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM. Linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM và an táng tại Nghĩa Trang nhân dân xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.