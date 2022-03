Trở lại sân khấu sau nhiều tháng vắng bóng, em trai Hoài Linh vui ra mặt khi được khán giả đón nhận

Mới đây em ruột Hoài Linh – ca sỹ Dương Triệu Vũ có chia sẻ khoảnh khắc trở lại đi hát phòng trà sau nhiều tháng xa quê, trên trang cá nhân anh có viết:

“Đêm qua tại Phòng Trà Không Tên là đêm diễn đầu tiên của Vũ sau 3 tháng lưu diễn tại Mỹ khắp 20 thành phố. Thật hạnh phúc khi có rất nhiều khán giả, bạn bè anh chị em từ khắp nơi như Hà Nội, Berlin, Mỹ, Canada, Úc vv… đến để gặp ngỡ và nghe Vũ và anh Hưng hát.

Cảm ơn tất cả mọi người đã gửi thật nhiều hoa, lì xì và có cả bánh sinh nhật cho Vũ… có cả màn tam ca cùng với anh Cao Minh Hiếu một “sếp lớn” của tập đoàn Hưng Thịnh.

Không biết nói sao để đáp lại tình thương này nên Vũ sẽ hát thêm một show nữa của Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng tại Phòng Trà Không Tên thứ 7 ngày 12 nhé!

Thank you so much! I love you”.



















Show diễn đầu tiên khi trở lại Việt Nam của Dương Triệu Vũ





Trong các bức hình có thể thấy Dương Triệu Vũ vui ra mặt khi được trở lại sân khấu quen thuộc biểu diễn và được khán giả đón nhận nhiệt thành. Không chỉ vậy, người hâm mộ còn dành cho anh nhiều tình cảm với những món quà, hoa hay lì xì may mắn,… Trước đó sau 2 năm dịch bệnh chỉ ở yên một chỗ, 9/11/2021 nam ca sỹ hạnh phúc tột cùng khi được trở về Mỹ, quê hương thứ 2 của mình để lưu diễn xuyên bang và gặp gỡ bà con Việt kiều.

Dương Triệu Vũ tên thật là Võ Nguyễn Tuấn Linh, anh là ca sỹ đình đám được khán giả trong và ngoài nước mến mộ. Sinh ra trong một gia đình có 6 người con và thích âm nhạc từ bé, sau khi cả nhà sang Mỹ định cư thì anh có đi hát tại nhiều nơi, đến năm 2010 thì chính thức tham gia vào làng giải trí Việt và có nhiều show diễn đình đám.