Vợ cũ Bằng Kiều hãnh diện khi chứng kiến con trai biểu diễn: Dù ở sân khấu nào mẹ cũng luôn ủng hộ

Mới đây khi chứng kiến con trai thể hiện đam mê trên sân khấu, vợ cũ Bằng Kiều đã vô cùng tự hào. Trên trang cá nhân cô chia sẻ:

“Bố là siêu sao ca nhạc của nước Việt Nam, mẹ cũng ở hạng đom đóm nhưng thằng con trai thì có vẻ mãn nguyện ngồi đàn và hát ở một góc nhỏ của nhà hàng. Tất nhiên mẹ không mong là con sẽ như thế này mãi mà luôn cầu xin cho con đường nghệ thuật của con được suôn sẻ ở phía trước. Ước mơ của mẹ là được nhìn thấy con trình diễn trên các sân khấu lớn của quốc tế, được chứng kiến con bước lên nhận giải cho một sáng tác của con trong tương lai. Người Mỹ có câu, nếu đã mơ thì hãy mơ cho thật lớn (if you’re going to dream, dream big), cho nên mẹ phải mơ ước thật to lớn cho con. Nhưng những điều đó còn xa xôi lắm vì con cần phải học hỏi thêm nhiều, nhưng trong lúc này thì mẹ cảm thấy hạnh phúc khi ngồi nhìn con đàn hát với hết tất cả niềm đam mê. Ít tiền cũng hát, không tiền cũng hát, có khán giả hay không vẫn say sưa hát. Với niềm đam mê này của con, con đã có 50% yếu tố để trở thành một người nghệ sĩ thực thụ rồi đó, những thứ còn lại hãy để Thiêng Liêng dẫn đường cho con đi.

Cho dù sân khấu lớn hay một góc nhỏ của nhà hàng mẹ sẽ luôn ở bên con để ủng hộ và cổ vũ cho con trai của mẹ”.

Con trai Bằng Kiều biểu diễn trên sân khấu





Trong các khung hình có thể thấy quý tử chơi đàn rất chuyên nghiệp, từ phong thái tự tin đến cách thể hiện của cậu cả đều thu hút ánh nhìn từ khán giả. Ngay dưới bài viết, cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen và hy vọng Beckam sẽ có được bước tiến xa hơn trong sự nghiệp mai này: “Thấy con trưởng thành mỗi ngày cảm giác hạnh phúc và tự hào chị ha. Chúc cháu Beckam luôn giữ lửa và đam mê như vậy nhé, Cô tin là con sẽ thành công vang dội”; “Thương yêu Beckam lắm, cố gắng học hỏi rèn luyện nhé . Có công mài sắt có ngày nên kim và niềm đam mê âm nhạc của con sẽ thành công hơn cả bố mẹ!”; “Nhìn con đàn hát rất say sưa nên con cũng sẽ có những khán giả của riêng mình - Con vẫn còn trẻ lại được học rất bài bản, bên cạnh con vẫn luôn có bố mẹ dõi theo nên chị tin sau này con đường nghệ thuật của con sẽ thành công. Chúc con trai của em luôn may mắn nhé”,…

Beckam là con trai cả của Bằng Kiều, ngay từ nhỏ cậu bé sớm bộc lộ tài năng của mình và được bố mẹ ủng hộ. Cậu cũng từng là người đệm đàn và xuất hiện cùng bố trên nhiều sân khấu hải ngoại. Hiện dù nam ca sỹ và vợ đã ‘đường ai nấy đi’ nhưng họ vẫn luôn chăm sóc, yêu thương và đặt con cái lên hàng đầu.