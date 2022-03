Hậu covid-19, Phạm Quỳnh Anh ám ảnh với những di chứng, sức khỏe suy sụp rõ rệt khiến CĐM lo lắng

Sau thời gian dài điều trị covid-19 tại nhà, Phạm Quỳnh Anh đã có kết quả âm tính, hạnh phúc thông báo tin vui cô có viết:

“Cũng đã gần 1 tuần trôi qua, cuối cùng mấy mẹ con cũng biết cảm giác F0 là như thế nào, thật đúng là cho dù cẩn thận ra sao, virus cũng sẽ đến thăm bạn vào một ngày bạn không cảnh giác nhất.

Trộm vía, cuộc chiến này không quá khốc liệt, mẹ Quỳnh Anh dù cũng là F0 nhưng vẫn đủ sức để thức trắng đêm lau mát cho con gái nhỏ Tuệ An, em bé sốt cao nhất nhà, có khi lên tới 39,4*C. Chị Tuệ Lâm trộm vía đỡ hơn em An 1 chút xíu, cao nhất chỉ lên tới 38,5*.

Mấy mẹ con chỉ sử dụng duy nhất thuốc hạ sốt, còn lại áp dụng các biện pháp xông mũi & họng, đều đặn 3 lần 1 ngày, uống nước gừng mật ong nóng hổi 3 lần 1 ngày và nhỏ vào cuống họng hỗn hợp nước cốt gừng - chanh - muối để làm giảm cơn ho, giảm rát họng và cũng là để diệt virus nơi cuống họng, ăn nóng, uống nóng, kiêng đồ lạnh, nước lạnh. May mắn lắm khi gia đình có các bác sĩ tuyệt vời, vừa đưa ra những phương pháp an toàn để chữa trị và giúp trấn an, động viên tinh thần, hướng dẫn các bài tập thở mỗi ngày để chiến thắng Covid. Cả nhà trộm vía không ai bị mất mùi vị gì hết. Cứ như chỉ vừa trải qua một trận cảm cúm thông thường vậy”.

Dần ổn định và trở lại công việc thường ngày với show diễn ở Đà Lạt, được biết sau khi nhiễm bệnh, giọng ca “Buổi Chiều Hôm Ấy” cũng trải qua nhiều di chứng, tuy nhiên vì tình yêu và sự nhiệt tình của khán giả mà cô luôn cố gắng hết mình trên sân khấu:

“Hậu Covid hình như bị mất trí nhớ nhẹ và nhất là rất mất ngủ phải không ạ? 2 đêm ở Đà Lạt không đêm nào ngủ được. Cổ họng tiếp tục tan nát vì nhiễm lạnh khi hôm qua đứng hát dưới trời 15 độ gần 3 tiếng đồng hồ. Xin cảm ơn gần 1.000 trái tim yêu thương đã nỗ lực sưởi ấm, và xin tha thứ cho bộ não tạm thời bị hư hậu Covid vì bài của mình mà nhiều đoạn chẳng nhớ lời như nào".

Trên Instagram cá nhân của mình, nữ ca sỹ chia sẻ thêm: "Đêm nay là thứ mấy mất ngủ từ Đà Lạt vào tới Sài Gòn lại ra Hà Nội là sao nhỉ. Nhìn sang giường bên cạnh bà trợ lý cũng hậu covid mà ngủ mê mệt như kia, ganh tỵ quá. Mình cứ lang thang đi ra rồi lại đi vào".

Có thể thấy vấn đề nghiêm trọng nhất mà cô mắc phải là giấc ngủ. Sau khi bị bệnh cô đã thường xuyên mất ngủ, chính vấn đề này đã khiến sức khỏe suy nhược, tình trạng càng kéo dài sẽ làm tinh thần yếu đi.

Những ngày gần đây, thông tin Phạm Quỳnh Anh được tình trẻ cầu hôn tại bãi biển và hiện đang mang bầu đã khiến cộng đồng mạng xôn xao dù chưa rõ thực hư thế nào và chính chủ chưa lên tiếng. Tuy nhiên trước đó nữ ca sỹ cũng cho hé lộ tiêu chí quan trọng khi chọn người để tin tưởng và tiến thêm bước nữa:

“Người đàn ông bên cạnh mẹ sau này chắc chắn sẽ phải yêu thương các con trước tiên”.