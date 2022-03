Lặng người tiễn biệt đạo diễn Vũ Minh, NSƯT Hữu Châu xúc động: Anh cứ ngỡ chẳng thể gặp em lần cuối

Vừa qua, thông tin đạo diễn Vũ Minh qua đời đã khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Theo đó vào lúc 3h20 phút sáng ngày 13/3/2022 anh đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi bệnh tật. Đám tang nam đạo diễn được tổ chức vào 9h30 phút sáng ngày 17/3/2022, đến tiễn biệt anh lần cuối nhiều anh em bạn bè đã không khỏi xót xa. Trên trang cá nhân của mình, NSƯT Hữu Châu nghẹn ngào tiễn đưa.

Tranh cãi Đỗ Thị Hà vào top 13 chung cuộc Miss World 2021 bằng thực lực hay 'miss vote'

Hoa hậu Đỗ Thị Hà, đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 đang gây ra những tranh cãi khi dừng chân ở top 13. Cụ thể, người đẹp gốc Thanh Hóa là thí sinh vào top đầu tiên nhờ chiến thắng hạng mục phụ "Truyền thông trực tuyến". Một bộ phận antifan lợi dụng điều này để khẳng định Đỗ Thị Hà không chiến thắng bằng thực lực mà chỉ là "miss vote". Trước những bình luận ác ý, người hâm mộ Đỗ Thị Hà lên tiếng giải thích rằng thực chất "Digital Challenge" là một trong những thử thách của cuộc thi.

Hồ Ngọc Hà diện áo trễ nải, tự tin khoe ‘gò bồng đảo’ tràn viền khiến hàng triệu con tim ‘gục ngã’

Hồ Ngọc Hà không còn là cái tên xa lạ đối với bất kỳ tín đồ nào của làng giải trí cũng như những người “chết mê chết mệt” với cái đẹp. Dù đã đã trải qua 2 lần sinh nở và là mẹ của 3 nhóc tỳ thông minh xinh xắn, Hồ Ngọc Hà vẫn luôn khẳng định “chắc nịch” danh xưng “nữ hoàng giải trí” của mình bằng gu thời trang siêu chất và vóc dáng “vạn người mê”. Mới đây, trên trang facebook cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà lại khiến cư dân mạng được phen trầm trồ khi “chiêu đãi” người hâm mộ bằng loạt ảnh xinh đẹp động lòng người. Theo đó, người đẹp mặc chiếc áo cúp ngực màu xanh nhưng lại như đang phô bày trọn “gò bồng đảo” căng tràn khiến nhiều người “đỏ mặt” không dám xem.

Ngô Thanh Vân đồng hành cùng tình trẻ Huy Trần tham gia vào dự án 'Nhịp tim Việt Nam'

Ngô Thanh Vân - nàng "đả nữ" có trái tim nhân hậu bậc nhất showbiz. Những năm trước đây, cô đã phát động chương trình Vết sẹo cuộc đời – Scar of life” do chính mình làm chủ. Chương trình này đã giúp hàng nghìn đứa trẻ mắc bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn thêm cơ hội sống. Mới đây, trên trang cá nhân, "Hai Phượng" đã có những tâm sự xúc động về quỹ mổ tim do mình làm đại sứ.

