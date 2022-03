Tin nóng ngày 23/3: Đám tang NS Ngọc Đáng; Lưu Hương Giang xúc động vì hành động này của con gái

Lưu Hương Giang xúc động không nói nên lời khi chứng kiến hành động này của con gái

Lưu Hương Giang không chỉ biết đến là một ca sỹ nổi danh mà cô còn có một gia đình hạnh phúc bên ông xã là nhạc sỹ Hồ Hoài Anh cùng hai công chúa nhỏ. Sau thời gian bận rộn với công việc, trở về nhà cô lại vào vai người vợ đảm, người mẹ hết lòng vì gia đình, đặc biệt luôn tâm lý và trở thành người bạn của con gái. Cách đây ít phút, khi chứng kiến hành động ý nghĩa này của con gái đã khiến cô không khỏi xúc động.

Ngọc Huyền đau đớn trong lễ an táng NS Ngọc Đáng: 'Thân xác nơi cõi tạm giờ đã trả về với cát bụi'

Trưa 22/3, lễ động quan và an táng NSƯT Ngọc Đáng được tổ chức tại Mỹ. Toàn bộ hậu sự của bà do nhóm Cổ nhạc phương Nam và bạn bè lo liệu, do hai con trai của bà đều ở Việt Nam. Đến tiễn biệt NSƯT Ngọc Đáng có nghệ sĩ Bảo Quốc, Ngọc Huyền, Thanh Tâm, Tài Linh,… NSƯT Ngọc Huyền bày tỏ: “Công việc lại tiếp tục trôi, nhưng tôi biết nỗi đau vẫn còn đó tuy rằng mỗi người trong nhóm chúng tôi vẫn luôn cố gắng. Mất mát thật lớn trong hai năm vừa qua vẫn chưa hàn gắn, thì nỗi đau lại tiếp nỗi đau”, nữ ca sĩ viết.

'Râu ông nọ cắm cằm bà kia', nghi vấn ekip của Đức Phúc seeding 'nhầm video'

Để những MV, video của mình được nhiều người quan tâm, một số ca sĩ đã sử dụng "seeding" để tăng lượt quan tâm đến sản phẩm của mình. Việc seeding nói theo kiểu đơn giản là tạo 1 lượng lớn “comment” ảo để điều hướng người đọc đến nội dung muốn truyền tải, hay cho cộng đồng thấy “nội dung” tạo ra có sức hút lớn, có uy tín, được nhiều người quan tâm. Mới đây, trưởng một nhóm hài có tiếng đã chia sẻ những nghi vấn ekip Đức Phúc mua dịch vụ seeding YouTube, nhưng lại comment "nhầm video".

Loạt hình ảnh và clip 'nóng' bỏng Hiền Hồ khoe body siêu đỉnh: Vòng 1 bốc lửa 'đốt mắt' người xem

Suốt 6 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Hiền Hồ không chỉ ghi dấu ấn với loạt ca khúc tình cảm mà còn được khán giả chú ý nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng. Theo một số nguồn tin, giọng ca Có Như Không Có sở hữu chiều cao 1m70 với đôi chân dài miên man, body 3 vòng bốc lửa, không chút mỡ thừa. Biết được thế mạnh của mình nên nữ ca sĩ thường xuyên diện những trang phục cắt xẻ táo bạo, gợi cảm, khoe trọn đường cong hình chữ S. Đặc biệt, người đẹp sinh năm 1997 còn là tín độ "nghiện" bikini và không ngần ngại chia sẻ những bức hình mặc đồ tắm mỏng manh cùng cách tạo dáng sexy trên trang cá nhân.

