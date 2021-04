Á quân Vietnam Idol ly hôn, Diva Mỹ Linh đồng cảm: 'Hồi đó mình cũng đầy khao khát và giông bão'

Á quân Vietnam Idol Hoàng Quyên đã lên tiếng xác nhận ly hôn sau thời gian gắn bó với chồng kiến trúc sư gần một năm trước. Hiện cô và chồng cũ vẫn giữ quan hệ bạn bè và cùng chăm sóc con gái đầu lòng. Sau khi biết tin học trò của mình ly hôn, ca sỹ Mỹ Linh đã động viên và đồng cảm:

“Tản mạn

Chừng ba tuần trước cô ca sỹ có chất giọng trầm hiếm có Hoàng Quyên gọi cho mình bảo cô ơi con muốn cô giúp con luyện thanh để con phát triển quãng giọng của mình. Tất nhiên là cô đồng ý ! Dạy ai chứ Hoàng Quyên thì " that is my pleasure " . Quyên đến học, cực kỳ thông minh và cũng cực kỳ bướng. Gặp cô cũng là tay ngang tàng và bướng có số má nên cuối cùng Quyên cũng ngồi yên trật tự và nhắn con muốn học bất cứ lúc nào cô rảnh. Cô vui lắm, trước cô nhận nhiều từ thày cô là giảng viên Diệu Thuý, giờ cô trả lại cho Quyên. Chả là vòng quay tuyệt vời đó sao?

Sáng nay đọc bài phỏng vấn mới nhất của Quyên có hai chia sẻ chính. Một - Quyên viết nhạc cho bản thân để trải đủ đầy những rung động của riêng Quyên mà ngừoi khác có thể không lột được hết tận cùng của tình yêu tự do, của đàn bà hát và của cô gái từ "zero lên hero" . Cái này hay quá, đúng trend và đúng là tài!

Chia sẻ thứ hai Quyên bảo" tôi đã ly hôn hơn năm nay rồi" tôi giờ sống khát vọng ở tuổi hai mươi tám, cái tuổi chín lần đầu của đàn bà, người đàn bà hát.

Đọc kỹ bài phỏng vấn của Quyên, ngắm ảnh cô học trò mới rất đẹp và sâu tự dưng lan man nghĩ về tuổi hai mươi tám của mình. Hồi đó mình cũng giống Quyên đầy khao khát và giông bão. Nhớ đến cuộc trò chuyện xuyên đêm với chồng mình ở một đêm vắng của tuổi hai mươi tám.Mình tự biết tính mình hay quên và lúc xúc động càng hay quên nên mình nghĩ trước và soạn dàn ý , các từ khoá cho một cuộc nói chuyện sống còn. Đại ý mình nói " liệu anh có thương em như thương con gái anh hay độ lượng như tình anh danh cho em gái anh không? Hãy đặt mình là bố em hay anh trai em mà bao dung mà độ lượng thương yêu em vì em xứng đáng được điều đó. Còn nếu anh không làm được thế xin hãy thả cho em đi , em mới 28 còn đẹp và còn nhiều cơ hội để ngừoi khác làm điều ấy cho em? Anh làm điều ấy được không? Được không?" Nói tóm lại câu trả lời là anh tập và sẽ thử...

Mình mới đọc cuốn sách Search inside your self có nói để duy trì bất cứ mối quan hệ nào thì hành vi tốt luôn phải nhiều gấp ba lần hành vi không tốt. Thế nào là hành vi tốt hay ngược lại có lẽ còn phải nói dài nhưng cơ bản là ái ngữ và hiểu để thương. Thế mà cũng cuốn sách ấy có kết luận của các nhà tâm lý là trong hôn nhân thì tỷ lệ này là năm trên một. Nghĩa là hành vi tốt cần lớn hơn năm lần. Nhiều thật! Bảo sao khó thê! Khó lắm!

Mình lại quen cô em khác , ngừoi cực kỳ hay ho và cũng là mẹ đơn thân có bảo mình " Chị ạ, em mà biết đến pháp môn Làng Mai của thày Thích nhất Hạnh sớm hơn thì hôn nhân của em chắc không đến nỗi tan vỡ" Đời sống lứa đôi là trường tu khó nhất và ngừoi tu được ở đây thì chắc chỉ số EQ rất tốt. Làng mai có hiểu và thương, có pháp môn làm mới, có lắng nghe sâu và có pháp môn im lặng hùng tráng. Là những thứ giản dị nhưng cần thực tập để quan sát cái Bản ngã của mình liên tục không ngừng nghỉ.

Hôm qua mình hát trong lễ khai mạc triển lãm thư pháp và sách của sư ông, mình bước đi trong khán phòng cảm nhận những ngừoi quen và không quen tất đều đang nhẹ nhàng mỉm cười đi xung quanh ,mình thấy lòng mình dịu nhẹ.

Hôn nhân của mình vẫn như mọi ngừoi là vẫn khó nhưng mình biết cách dừng lại để nghe để thở để hiểu và để thương. Chẳng ai nói trước được điều gì nhưng mong là mình sẽ tu tập tốt ở chính ngôi nhà mình!

Cũng chúc Quyên cùng các em gái khác tìm thấy thành công trong sự nghiệp và yên tĩnh trong tâm hồn ! Tuổi 28 đúng là cột mốc của đời ngừoi.

Hình năm 28 tuổi.”

Ngay dưới phần bình luận rất nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với nữ ca sỹ và đồng cảm về chuyện tình cảm, tình yêu đôi lứa trong hôn nhân, ca sỹ Quang Hà cũng thốt lên khen ngợi Mỹ Linh là “Diva số 1”.