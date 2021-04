Con trai đỗ vào trường âm nhạc, Bằng Kiều rưng rưng: 'Bố rất vui và hãnh diện về Beckam của bố'

Bằng Kiều là một ca sỹ hải ngoại, thời gian qua do tình hình dịch bệnh ở các nước châu Âu phát triển mạnh nên cuộc sống của mọi người khá bấp bênh, thậm chí những người nghệ sỹ như anh ở nước bạn còn chẳng thể đi hát, biểu diễn trên sân khấu kiếm kế sinh nhai.

Bằng Kiều cùng các con của mình

Trái ngược với vẻ hào nhoáng trên sân khấu thì khi ở nhà anh không ngần ngại sắn tay vào sơn sửa, dọn dẹp và lao động chân tay đầy giản dị. Sau một thời gian thì nam ca sỹ đã quyết định hồi hương để chạy show kiếm đồng ra đồng vào trang trải cho cuộc sống gia đình.

3 chàng trai - tài sản vô giá của gia đình nam ca sỹ

Hôn nhân đứt gánh nhưng hiện Bằng Kiều và vợ cũ vẫn cùng nhau chăm sóc và dạy dỗ các con, mới đây con trai nam ca sỹ đã đỗ vào trường âm nhạc khiến cả nhà vô cùng tự hào.

“Sau một tuần hồi hộp chờ đợi thì cuối cùng 2 mẹ con đã nhận được tin từ trường. Xin chia sẻ với cả nhà là Beckam đã được nhận vào trường nhạc Musician Institute College of Contemporary Music cho chương trình Bachelor of Music in Performance Guitar (cử nhân âm nhạc về biểu diễn guitar). Phải nói là quá vui và quá hạnh phúc vì những vất vả của 2 mẹ con đã có kết quả. Để được nhận vào chương trình này Beckam phải thi những bài thi về guitar rất khó, vượt qua khả năng của cháu vì nó hơi nghiêng về jazz nhưng Mẹ luôn cận kề khuyến khích và động viên để Beckam không bị nản chí. Mẹ nói với Beckam, con cứ cố gắng hết sức của con, nếu như kỳ này con không thi đậu thì năm sau mình thi lại không sao hết, trước sau gì con cũng sẽ được. Bốn năm trước nhớ khi mẹ đưa Beckam đi thi vào trường Huntington Beach Academy for the Performing Arts, ngày xem kết quả mẹ đã hồi hộp dò từng cái tên trên danh sách để tìm tên con, khi thấy cái tên Beckam quen thuộc xuất hiện thì mẹ đã la to và nhảy tưng tưng như chính mẹ là người có tên trong list vậy. Bốn năm sau một lần nữa 2 mẹ con lại cùng nhau hồi hộp chờ đợi để biết kết quả. Lần này mẹ không la to, cũng không nhảy tưng tưng mà nước mắt mẹ cứ thầm lặng rơi xuống khi đọc đến chữ.

Congratulations! Được nhận vào trường không có nghĩa là con sẽ thành công vì con còn phải cố gắng nhiều nhưng mẹ hy vọng với niềm đam mê của con và những kiến thức con sẽ học tại nơi này nó sẽ giúp con đến gần với ước mơ của con hơn. Mẹ đã nắm tay con để vào được đến cổng trường, phần còn lại là ở nơi con. Con là đứa con ngoan và luôn làm mẹ tự hào nên mẹ tin là con sẽ làm được những gì con muốn vì mẹ luôn có niềm tin ở con. Congratulations con trai yêu của mẹ.” – vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ.

Chàng trai vui sướng khôn xiết khi nhận được thông tin trúng tuyển vào trường âm nhạc

Ngay sau khi biết tin, Bằng Kiều rưng rưng vì thành quả của con, anh thổ lộ:

“Bố buồn vì ko có ở nhà để đón tin vui với con, nhưng cũng rất happy và hãnh diện về Beckam của bố. Vậy là con đã bước rất vững vàng để trở thành 1 nghệ sĩ thực thụ.

Tạ ơn Trên đã yêu thương con, cố gắng lên con trai nhé . Cảm ơn bà bạn Trizzie Nguyen đã luôn đồng hành bên các con để các con ngày càng ngoan và tự tin trên đường đời.

Congratulations Beckam của đại gia đình.”