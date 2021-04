NSND Quang Thọ: 'Tôi không phải một công nhân bình thường, mà tôi là ca sĩ công nhân'

NSND Quang Thọ là người có tài năng âm nhạc từ nhỏ, đến nay ông đã có hơn 50 năm gắn bó với nền âm nhạc Việt. Có lần nam nghệ sỹ đã chia sẻ với khán giả:

“Ông bà tôi ra Quảng Ninh làm trong khu mỏ, bố tôi là công nhân điện của Nhà máy cơ khí Cẩm Phả. Nhà tôi có 8 anh em, tôi làm thợ điện ở mỏ lộ thiên, nhiệm vụ là sửa chữa những máy xúc cỡ lớn. 3 em trai của tôi cũng theo tôi làm công nhân mỏ than và em gái thứ 4 cũng làm công nhân Nhà máy cơ khí Cẩm Phả”.

NSND Quang Thọ có giọng hát trầm bổng chinh phục lòng người

Từng làm thợ điện nhưng khi tài năng được bộc lộ thì ông sớm được trở thành ‘giọng ca vàng’ của mỏ than Cọc 6. Khi ông cất lên tiếng hát đã có nhiều công nhân và người dân đất mỏ Quảng Ninh say đắm, từ đó ông bắt đầu thể hiện và có show đầu đời.

Năm 1971, Quang Thọ được cử đi để phục vụ cho chiến trường miền Nam, trên các chiến tuyến ông cũng tình nguyện hát cho đồng bào nghe. Đến cuối năm 1972, ông ra miền Bắc và theo học ở học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, mai này khi tốt nghiệp Quang Thọ được đầu quân về nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Là người có tài năng, không chỉ là ca sỹ đi hát mà ông còn nắm chức giảng viên khoa Thanh nhạc trường Nhạc viện năm 1987, ngoài ra còn có 8 năm giữ chức trưởng khoa.

Chính tài năng của nam nghệ sỹ đã giúp ông có được những vị trí quan trọng cho công việc

Chia sẻ về quãng thời gian làm việc tại mỏ than Quảng Ninh, ông đã nghẹn ngào xúc động:

“Tôi nhớ có một buổi trưa đang trực thì mưa đổ xối xả, sấm chớp ầm ầm nhưng vẫn phải trèo lên trên vì không lên kéo được điện thì nó sẽ nhấn chìm cái máy xúc khi ấy là tiền tấn. Tôi cẩn thận lấy cái kìm gõ gõ vào dây điện, yên tâm thì tôi móc dây an toàn vào cột điện để gỡ mối dây. Đang gỡ thì tôi thấy trên đồi nhoằng một cái (sét đánh) thì tôi buông hai tay ra, nhưng không kịp và tôi rơi xuống ngay. Rất may tôi đeo dây an toàn và treo lơ lửng rồi không biết gì nữa. Sau đó mọi người lên đỡ tôi xuống và mang đi bệnh xá của mỏ để cấp cứu”.

Những tháng ngày sinh hoạt cùng anh em trong mỏ than, Quang Thọ đã có cơ hội thể hiện giọng ca và được nhiều người thích thú

Cũng trong ký ức của người nghệ sỹ, ông đã rất tự hào kể về quãng thời gian cùng những anh em lang thang khắp đất mỏ, dù có vất vả thế nào thì tinh thần của họ vẫn rất lạc quan và vui vẻ cất khúc hát yêu đời. Khi đó ông có khoảng 11 show/ngày, bận rộn liên tục nhưng Quang Thọ vẫn ‘cân’ tốt.

Chương trình 'quán thah xuân' đã tái hiện những tháng ngày hào hoa của nghệ sỹ

Trong chương trình ‘Quán thanh xuân’ tháng 4 chủ đề ‘ Tiếng còi tầm’ nam ca sỹ cũng đã thể hiện lại bài hát “Tôi là người thợ lò” đầy kỷ niệm gắn với một thời hào hoa đầy tự hào dù khi đó thu nhập nghệ sỹ chẳng hề cao:

“7 năm làm ở mỏ thì tôi đã hưởng lương bậc 4/7, thời ấy tiền lương khoảng 52 đồng. Tôi không phải một công nhân bình thường, mà tôi là ca sĩ công nhân”.