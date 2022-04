Mừng ái nữ bước sang tuổi mới, Bình Tinh nghẹn ngào: Con chính là trái tim và nguồn sống của mẹ

Mới đây trong ngày sinh nhật con gái, Bình Tinh đã dành ăm ắp tình cảm cho ái nữ, mặc dù năm nay nhiều thứ đổi khác, đặc biệt người bà yêu quý của con cũng đã ra đi tuy nhiên thương yêu thì mãi còn đây. Trên trang cá nhân cô có viết:

“Happy birthday Bella Cát Tiên

Trái tim, mạng sống của mẹ.

Tất cả những j hạnh phúc nhất - tốt đẹp nhất Mẹ chỉ muốn dành cho con ... Năm nay sinh nhật Con buồn quá phải không con? Không còn được Bà Ngoại tặng quà và hôn con như năm ngoái. Không còn được Ngoại mập lixi cho con nữa rồi... Con bé nhỏ chưa cảm nhận được nỗi đau tận cùng này của Mẹ..... Con cứ vui - cứ vô tư khỏe mạnh học giỏi lớn khôn đặc biệt phải luôn hiếu thảo với Ông Bà Cha Mẹ nha ... Mọi chuyện có Mẹ lo. Cảm ơn con yêu... Nếu không có con chắc chắn Mẹ sẽ ko thể vượt qua ... Mẹ Con mình cùng nắm chặt tay - sống thật tốt cho Ngoại đc yên tâm nha Con ... Love you so much

14/4/2022 Bella tròn 7 tuổi

(Tuổi mới bớt lấy đồ mẹ mặc nha cô ơi)”.

Ngoài Bình Tinh thì NS Bảo Quốc cũng dành cho bé Bella những lời chúc ý nghĩa, ngoài ra anh còn hé lộ nhiều điều về tài năng của bé con với nghệ thuật.

“Hôm nay 14/4 là ngày con Bella ra đời.

Ba Quốc chúc con luôn ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ và những người thân.

Còn 2 ngày nữa, con sẽ là truyền nhân của mẹ Bình Tinh, với vai diễn mà mẹ con đã xuất sắc hoàn thành khi bằng tuổi con.

Ba Quốc tin con, cả đoàn tin con và chắc chắn là con yêu Bella sẽ làm được.

Thương con, thương cả những ân tình”.

Không chỉ là cô bé nhanh nhẹn, tình cảm mà ngay từ bé con đã có niềm đam mê với nghệ thuật. Bé Bella là ‘quả ngọt’ của Bình Tinh và ông xã sau nhiều năm kết hôn. Nhớ lại hành trình con đến với cả nhà, nữ nghệ sỹ lại không khỏi xúc động và xem đó là một món quà vô giá mà ông trời ban tặng:

"Hôm đó là đêm giao thừa năm 2015 chuẩn bị qua 2016, mình đi diễn cùng ba nuôi và ba có dẫn theo con ruột của ba là bé Andy (khi đó mới hơn 1 tuổi ) theo cùng. Đúng lúc giao thừa thì ba nói: "Con ôm thằng Andy ngủ đi, qua năm sau là con đẻ". Thế là mình phải ôm bé Andy còn ba mẹ thì đi chơi. Bất ngờ là 3-4 tháng sau thì mình có bầu thật" .