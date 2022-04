Sau khi Ngô Thanh Vân bất ngờ thông báo đã đính hôn, điều mà người hâm mộ mong chờ nhất là đám cưới thế kỷ sớm được diễn ra. Trước đó nhiều người đã truyền tai nhau về thời gian và địa điểm tổ chức hôn lễ, tuy nhiên đến sáng 27/4 người đẹp mới chính thức lên tiếng về sự kiện trọng đại trong đời mình:

“Happy ending

Thân gửi các anh, các chị, các bạn đồng nghiệp, đối tác, khán giả, và tất cả những người quan tâm yêu thương Vân và Huy.

8/5 này, Vân và Huy quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ, ghi dấu một chặng đường mới trong cuộc đời của hai đứa. Lễ cưới nhỏ nhắn xinh xinh với sự hiện diện của hai gia đình, và một vài người bạn gắn bó của Vân-Huy.

Vân không muốn đây là Sự Kiện, mà thực sự muốn nó là một Kỷ Niệm thật đáng nhớ. Vì thế, Vân và Huy quyết định bữa tiệc này nhỏ nhắn thôi nhưng chắc chắn sẽ xinh đẹp, và ấm cúng.

Hai đứa vô cùng xin lỗi khi không thể gửi thiệp mời đến tất cả mọi người đến cùng chung vui. Nhưng tụi mình tin rằng, cả nhà sẽ hiểu, sẽ thương và tôn trọng quyết định của Vân và Huy.

Mong cả nhà sẽ cầu phúc cho hạnh phúc của hai đứa nhé!

Thương!

Huy – Vân”.

Đám cưới của Ngô Thanh Vân sẽ được diễn ra vào tháng 5 tới đây

Không chỉ ảnh cưới được đầu tư mà cặp đôi cũng chăm chút từ những thứ nhỏ nhất cho lễ cưới của mình, ngay cả thiệp cưới cũng cho thấy một sự kỳ công ‘không hề nhẹ’ được chính chủ đặt nhiều tâm huyết. Mặc dù trước đó từng có kinh nghiệm làm cả nghìn dự án tầm cỡ tuy nhiên khi thực hiện cho chính bản thân lại khiến cô có cảm giác khó tả.

“Thật sự thì mặc dù đã là nhà sản xuất, đạo diễn của rất nhiều dự án tầm cỡ bom tấn.

Nhưng lần đầu tiên trong đời sản xuất sự kiện của riêng mình thì có quá nhiều cái mình lúng túng và loay hoay.

Mình sẽ làm 1 cái diary nhật ký cập nhật cho các bạn về những hoạt động dẫn đến ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình nhé. The most happinest of my life.

Cặp đôi thể hiện rõ sự viên mãn trên gương mặt





Và chương đầu tiên là thiệp cưới.

Thật sự thì khi đã làm giám đốc sáng tạo cho nhiều dự án. Và hầu như là chủ trì cho rất nhiều thiệp mời ra mắt phim của tất cả dự án phim của công ty. Thì lần này 1 lần nữa mình lại phải lên ý tưởng để cho khách mời và những người thân được thấy những gì tinh tế , xinh xắn nhưng thật ấn tượng.

Vì thế idea hộp hoa tươi và những loại hoa dại mang màu trắng được lựa chọn thật kỹ lưỡng. Những loại hoa như :

- Cẩm tú cầu trắng Hà Lan

- Ly peru

- Trachymene

- Baby trắng Ecuador

- Thạch thảo Đà Lạt

- Lá bạc

- Kim thủy tùng... đều là những loại hoa dại mà Vân yêu thích. Tên tiếng anh của Vân là Veronica, và đây cũng là tên của một loài hoa dại như một ý nghĩa đại diện rất đặc biệt từ Vân.

Chiếc hộp và chiếc thiệp trong suốt sẽ là chiếc chìa khóa gửi đến khách mời như một thông điệp thuần khiết và đại diện cho sự trong suốt. Nó đại diện cho tình yêu chân thật giữa người với người. Chúng ta có thể nhìn thấy nhau có thể cảm thông và cảm nhận tình cảm dành cho nhau trong cái vòng tròn nhỏ một cách thân mật nhất”.



















Thiệp cưới của cặp đôi được thiết kế đặc biệt và vô cùng công phu





Đám cưới là sự kiện quan trọng của một đời người và ai cũng mong cô dâu – chú rể sẽ mãi viên mãn và hạnh phúc ngập tràn. Ngay từ chiếc thiệp cưới cũng được Ngô Thanh Vân thiết kế bắt mắt, thay vì thiệp giấy hay thiệp online như thông thường thì cô đã chọn chất liệu là tấm nhựa trong suốt khắc lên đó thông tin lễ cưới của hai người và được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp đầy hoa thơm. Trong khung hình cưới có thể thấy Ngô Thanh Vân và Huy Trần thể hiện rõ sự hân hoan trên gương mặt và trên hết là muốn thực hiện một sự kiện thật tuyệt vời cho chính bản thân và cả những khách mời tham dự có thể chứng kiến giây phút thiêng liêng này.

Ngay dưới bài viết, người hâm mộ đã liên tiếp gửi lời chúc phúc và không khỏi trầm trồ trước độ ‘chịu chơi’ và tỉ mẩn của cặp đôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về đám cưới của Ngô Thanh Vân – Huy Trần ở các bài viết sau…