Thái Thùy Linh lên tiếng về ồn ào MV của 'Sếp': Mình tin Sơn Tùng sẽ tự xử lý được vấn đề của mình

Sơn Tùng M-TP là gương mặt đình đám của showbiz Việt và được nhiều người yêu mến, không chỉ có tài năng xuất chúng mà gu âm nhạc ‘độc lạ’ của nam ca sỹ cũng rất ‘hút khách’. Không chỉ ghi điểm trên thị trường Việt Nam mà anh còn hợp tác cả với những cái tên đình đám của hải ngoại.

Sau thời gian ‘im hơi lặng tiếng’ về ồn ào tính ái, Sơn Tùng chính thức comeback và khẳng định bản thân với siêu phẩm MV mới. Cũng như việc ra mắt các sản phẩm mới luôn chiếm trọn top trending trên Youtube thì lần này 'There is no one at all' lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều và có vẻ ‘nhạt nhòa’ hơn trước đó.







MV của Sơn Tùng





Theo đó, nhiều người cho rằng MV này hơi có xu hướng tiêu cực, nam ca sỹ đã hóa thân vài kẻ lang thang, cứng đầu và tấn công đối phương vô cớ để khẳng định bản thân là ‘cái rốn của vũ trụ’ giữa thế giới mà anh chán ghét. Đặc biệt hơn cả đoạn cuối của MV còn bị chỉ trích gay gắt bởi hình ảnh nhân vật chính tự tử.

Thời gian qua, những sự việc về thiếu niên tự tử do gặp các áp lực đã gây ra ‘làn sóng’ tiêu cực, tuy nhiên trong MV Sơn Tùng vẫn đưa những chi tiết đó vào, hơn nữa anh lại có sức ảnh hưởng lớn nên việc truyền thông thế này chưa thực sự hợp lý.

Trước ồn ào của nam ca sỹ, Thái Thùy Linh cũng lên tiếng về sự vụ:

“Mình tin là Sơn Tùng MTP sẽ tự xử lý MV mới ra của mình

(trước khi có 1 người trẻ nào đó có thể vì “lạc trôi” theo âm nhạc và thần tượng của mình mà dại dột lao xuống…).

Không cần chờ cơ quan chức năng phải ra tay”.

Thái Thùy Linh lên tiếng về sự việc của Sơn Tùng





Ngay dưới bài viết, cộng đồng mạng cũng thể hiện nhiều ý kiến trái chiều về sản phẩm âm nhạc này. Người thì cho rằng ca khúc gây ra tiêu cực, ảnh hưởng đến phần lớn bộ phận giới trẻ, số khác lại tiếc nuối vì sự kỳ công để dựng nên một MV mới. Hiện sự việc vẫn đang được quan tâm theo dõi.