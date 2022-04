Tiến Luật cùng bà xã tay trong tay dự sự kiện, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ hiểu mặn nồng thế nào

Tối 21/4 vừa qua, vợ chồng Thu Trang – Tiến Luật đã có buổi ra mắt phim “Nghề siêu dễ” vô cùng hoành tráng với sự tham gia đông đảo của bạn bè, đồng nghiệp. Bộ phim kể về câu chuyện của một cảnh sát đã về hưu tuy nhiên lại không chịu an phận mà hàng ngày vẫn tham gia vào công tác an ninh ở khu phố. Sau khi tên trùm ma túy ra tù và chuyển đến xóm nhà ông ở cung như mở văn phòng bất động sản, do nghi ngờ người này làm ăn phi pháp nên ông đã quyết định điều tra và “thâu tóm” quán cơm ngay cạnh làm trụ sở phục vụ công tác theo dõi, đồng thời một đám thanh niên ngổ ngáo cũng được tiếp nạp vào quán để hỗ trợ buôn bán để rảnh tay “phá án”. Nào ngờ cửa tiệm lại ăn nên làm ra khiến chuyên án của ông đứng trước nguy cơ đổ bể.

Tại sự kiện ra mắt phim, Tiến Luật và Thu Trang đã quấn quýt không rời, thậm chí giữa chốn đông người nam nghệ sỹ cũng chẳng ngần ngại trao yêu thương, thể hiện tình cảm với người bạn đời của mình, chỉ qua vài hành động nhỏ cũng cho biết cặp đôi viên mãn ra sao.

“Nghe anh chị em tới dự ra mắt phim Nghề Siêu Dễ mà mất mấy cái điện thoại. Trợ lý vợ tôi cũng đi đời 1 cái. May mà khắc phục kịp phần nào. Trước đó sợ bà Thu "2 ngón" ngứa nghề đạo chích, nên suốt đêm qua tôi đi đâu tôi cũng nắm tay như hình đó! Mọi người đừng nghi ngờ bả, hoàn lương đi bán cơm tấm. Giàu lẹ nha bạn, sớm đủ tiền mua xe cho tôi”, Tiến Luật viết trên trang cá nhân.



















Vợ chồng Thu Trang tham dự sự kiện





Đến với nhau từ những ngày đang còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường và sau thời gian dài tìm hiểu, tán tỉnh cuối cùng họ đã thành đôi và về chung một nhà. Nhìn lại chặng đường yêu đương, Tiến Luật cảm thấy trân trọng hiện tại:

"Từ nhỏ Trang đã giống như công chúa được chiều chuộng. Lớp 9, lớp 10 khi mình còn đạp xe cọc cạch thì cô ấy đã có tay ga để đi học rồi, mình thì phong trần bụi đời nên bạn bè của hai đứa cũng là hai thế giới khác biệt nhau. Chính vì những khác biệt trong cuộc sống mà tất cả suy nghĩ, hành động đều trái ngược nhau, cái tôi của cả hai người cùng rất lớn. Nhưng vì còn thương nên cũng bỏ qua hết, vẫn năn nỉ làm hòa với nhau".

Nhưng với Thu Trang, anh chính là người hùng xuất hiện trong cuộc đời cô khi cô rơi vào bế tắc và khó khăn nhất: "Điểm chung duy nhất của tôi và anh Luật lúc đó là đều thích làm diễn viên được diễn trên sân khấu, nên mới làm bạn bè. Một thời gian sau mình thấy ông này có thái độ lạ, đêm đêm hay gửi bài hát "Tình đơn phương" qua tổng đài. Mình thấy ông nội này sai sai rồi. Sáng hôm sau anh Luật có hỏi: "Trang đêm qua em có nhận được gì không?" thì tôi phủ nhận, sau đó ảnh cứ thắc mắc là sao mình gửi hoài mà không được. Lúc đó mà mình từ chối thẳng thì sợ mất bạn nên cũng không dám nói.

Rồi đến khi gia đình tôi gặp khó khăn, anh Luật giống như một người bạn luôn lo lắng chăm sóc cho tôi, là người đưa đi đưa về. Bạn bè có hỏi tôi về anh nhưng tôi vẫn từ chối vì lúc đó anh Luật nhìn ghê lắm, xấu ốm mà trông rất bụi đời. Nhưng nó như một điểm rơi ấy, khi đó cuộc sống quá khó khăn và anh Luật như một "super hero" của cuộc đời tôi. Tôi mới nhắn tin hỏi anh Luật: "Anh ơi, em biết anh đã theo đuổi em 5 năm rồi, anh có muốn quen thử không?". Lúc đó tôi nghĩ trong đầu chắc ổng phải vui lắm. Nhưng anh ấy trả lời rất phũ phàng: "Không!". Sau đó khi gặp nhau ảnh nói: Quen là quen thật chứ thử thì không. Khi nào em cảm thấy thích nhau, thương nhau có thể đến với nhau được thì em nói với anh, nếu không thì thôi anh cứ tình đơn phương với em thôi".