Vợ cũ Bằng Kiều rưng rức tiễn đưa NS Tường Khuê: Mọi người sẽ thay em bảo vệ, chăm lo cho chị gái

Vừa qua, NTK Tường Khuê – em trai NS Như Quỳnh đã ra đi mãi mãi vì đột quỵ. Đón nhận tin dữ ập đến như “sét đánh ngang tai”, anh em bạn bè và đồng nghiệp đã không khỏi xót xa. Theo đó vào ngày 21/4 (là ngày 22/4 theo giờ Việt Nam) đám tang của anh đã được diễn ra, vợ cũ Bằng Kiều, bà xã cố NS Chí Tài cùng nhiều anh em đồng nghiệp đã có mặt để tiễn đưa người em đáng mến lần cuối.

Anh em bạn bè đến tiễn đưa Tường Khuê





Trên trang cá nhân của mình, Trizzie Phương Trinh chia sẻ nhiều điều về NS Như Quỳnh cũng như tiếc thương cho sự ra đi của Tường Khuê:

“Đáng lẽ giờ này mình đang hóng gió biển và ngắm cảnh đẹp bên Hawaii vì cuối tuần này nhóm New Wave Tour hát ở bên đó nên tranh thủ đi sớm để đi chơi luôn. Khi biết đám tang Tường Khuê sẽ được tổ chức ngày hôm nay mình đã gọi cho Như Quỳnh và xin lỗi em ấy là không thể đến dự tang lễ vì vé máy bay đã đặt trước từ lâu. Như Quỳnh nhắn lại nói, em hiểu mà, cảm ơn những yêu thương chị và mọi người đã dành cho em và Khuê. Đọc những dòng chữ đó tự nhiên lại nhớ đến cảnh hôm đám tang của ba Như Quỳnh. Lúc đó Covid đang bùng phát nên đám tang chỉ có vỏn vẹn vài người trong gia đình và lẻ tẻ vài anh chị em nghệ sĩ.

Như Quỳnh là người sống khép kín, chỉ có vài người đồng nghiệp là bạn thôi chứ ít quen biết với giới bên ngoài. Như Quỳnh cũng ít đi tiệc tùng hay qua lại với mọi người nên nhiều người hiểu lầm là em ấy làm cao, không muốn chơi với ai. Nhưng nếu ai hiểu Như thì rất thương Như vì cuộc sống buồn nhiều hơn vui của em ấy. Tình duyên thì không được như ý còn người thân trong gia đình thì lần lượt bỏ em ấy ra đi. Nghĩ đến đó mình quyết định đổi vé bay trễ một ngày và ở lại để dự đám tang của Tường Khuê.

Như Quỳnh nức nở ôm di ảnh em trai





Hôm nay tất cả các anh chị em nghệ sĩ có áo dài của Tường Khuê thiết kế đều mặc đến buổi tang lễ, như một cách để tưởng nhớ đến em ấy. Mọi người sắp hàng, từng người, từng người một đi ngang qua bàn thờ rồi đi vòng qua quan tài của em như để biểu diễn fashion show cho Khuê xem lần cuối những chiếc áo dài do chính tay em thiết kế. Có thể nói đây là cái “fashion show” đẫm nước mắt và buồn nhất thế giới. Những người mẫu trong fashion show ai cũng đầm đìa nước mắt. Nhìn cảnh Như Quỳnh khóc ngất nói những lời tâm sự cuối cùng với người em trai của mình, không ai có thể kìm được nước mắt. Mặc dù nói trong nước mắt nhưng Như Quỳnh nói em rất vui vì bây giờ Tường Khuê không còn đau buồn nữa và có thể đoàn tụ trong vòng tay ấm áp của ba mẹ.

Sau buổi tang lễ vài giờ thì mình nhận được cuộc gọi từ Như Quỳnh. Hơi bất ngờ vì mình không nghĩ Như Quỳnh còn tâm trí để gọi cho ai trong lúc này. Bên đường giây kia giọng Như yếu ớt nói. Em cảm ơn chị nhiều lắm hôm nay đã đổi vé để ở lại với em. Chị luôn là người đứng đằng sau ủng hộ tinh thần cho các anh chị em nghệ sĩ. Chị cho em chia sẻ tiền đổi vé với chị nhé? Nghe đến đó mình càng thương Như hơn. Trong lúc tang gia đang bối rối mà còn nhớ để gọi xin hoàn tiền đổi vé máy bay của mình. Mình trả lời với Như như sau. Đây là tấm lòng của chị, nếu để Như trả thì còn ý nghĩa gì nữa. Chị chỉ cần Như giữ gìn sức khoẻ và cố gắng vượt qua nỗi đau này là chị vui rồi. Hawaii thì lúc nào chị đi cũng được, nhưng không phải lúc nào chị cũng có cơ hội để an ủi em and be there for you. Như cười nhẹ và nói, I love you chị.

Tường Khuê em an nghỉ nhé. Tụi chị biết em rất lo cho chị của em. Em yên tâm, bên chị Như có rất nhiều người bạn, người đồng nghiệp rất thương và sẵn sàng lo và bảo vệ cho chị của em.

Rip Khuê nhé".







Sự ra đi của Tường Khuê khiến nhiều người xót xa





Tường Khuê không chỉ được biết đến là nhà thiết kế tài năng thường xuyên lo liệu trang phục cho chị gái đi diễn mà anh còn là một ca sỹ chuyên nghiệp tại hải ngoại. Sở hữu giọng ca trầm ấm, sâu lắng với dòng nhạc trữ tình, năm 2015, anh từng về nước thực hiện liveshow chung cùng người bạn - ca sĩ Tường Nguyên. Cả hai cũng tham gia trong một số chương trình truyền hình.