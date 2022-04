Xuân Lan hạnh phúc ngất ngây khi chứng kiến khoảnh khắc Ngô Thanh Vân viên mãn bên tình trẻ

Sau khi Ngô Thanh Vân thông báo đính hôn, điều người hâm mộ mong chờ hơn cả là đám cưới sớm được diễn ra. Trước đó một vài thông tin rò rỉ cho biết hôn lễ của nữ diễn viên sẽ được tổ chức tại một resort hạng sang tại Đà Nẵng trong tháng 5 tới, mãi đến ngày 27/4 cặp đôi mới chính thức lên tiếng về sự kiện trọng đại này:

“Happy ending

Thân gửi các anh, các chị, các bạn đồng nghiệp, đối tác, khán giả, và tất cả những người quan tâm yêu thương Vân và Huy.

8/5 này, Vân và Huy quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ, ghi dấu một chặng đường mới trong cuộc đời của hai đứa. Lễ cưới nhỏ nhắn xinh xinh với sự hiện diện của hai gia đình, và một vài người bạn gắn bó của Vân-Huy.

Vân không muốn đây là Sự Kiện, mà thực sự muốn nó là một Kỷ Niệm thật đáng nhớ. Vì thế, Vân và Huy quyết định bữa tiệc này nhỏ nhắn thôi nhưng chắc chắn sẽ xinh đẹp, và ấm cúng.

Hai đứa vô cùng xin lỗi khi không thể gửi thiệp mời đến tất cả mọi người đến cùng chung vui. Nhưng tụi mình tin rằng, cả nhà sẽ hiểu, sẽ thương và tôn trọng quyết định của Vân và Huy.

Mong cả nhà sẽ cầu phúc cho hạnh phúc của hai đứa nhé!

Thương!

Huy – Vân”.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 5 tới đây





Chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này, những người bạn bè thân thiết đã dành nhiều lời chúc phúc và mong đôi trẻ sẽ viên mãn đến đầu bạc răng long, trên trang cá nhân Xuân Lan chia sẻ:

“Người mình yêu đi lấy chồng!

Nó là đứa mình yêu lắm. Cả đời nó có mấy đứa bạn. Nhưng đứa nào cũng nặng lòng thương nó. Nó buồn, stress, cô đơn, tự hào, thất vọng, khổ đau, tổn thương, thành công, vui vẻ gì thì cả đám cũng đều lao đầu vào ôm ấp dỗ dành nó. Đến giờ, nó lấy chồng. Thì cả đám trào nước mắt, vừa khóc vừa cười vì hạnh phúc theo.

Hạnh phúc mãi babe nhé! Hãy cười thật tươi bên anh chồng tuyệt vời của cưng. Cho tụi tao được thoả yêu thương giùm mày. Love you so much!

P/S: mình hay nói lời yêu thương. Mình thích thế. Vì tình yêu làm cho người ta hạnh phúc lắm. Nên yêu là nói yêu ngay”.







Xuân Lan mừng cho ngày trọng đại của bạn thân





Được biết để chuẩn bị cho ngày cưới của mình, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã chỉn chu chuẩn bị từng chút một, ngay cả thiệp cưới hay không gian tổ chức đám cưới cũng được trang hoàng lộng lẫy, qua vài chi tiết nhỏ cũng đủ hiểu hôn lễ được đầu tư khủng cỡ nào. Đôi trẻ từng lộ nhiều hint hẹn hò tuy nhiên mãi một năm sau họ mới công khai mối quan hệ và đã có ‘happy ending’ đầy ngọt ngào.