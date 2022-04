Tin nóng ngày 14/4: HH Thu Thảo trải lòng về cuộc sống sau khi 'đường ai nấy đi' với chồng cũ

Trở về làm mẹ đơn thân, HH Đặng Thu Thảo than thở: Một mình gánh bao áp lực... mệt mỏi lắm!

Vào tháng 11/2021, lùm xùm về chuyện tình ái của Đặng Thu Thảo đang được dân tình quan tâm ráo riết. Cụ thể sau thời gian về chung một nhà và đã có 2 người con chung, cặp đôi đã không thể hòa hợp nên đã phải đưa ra quyết định ‘đường ai nấy đi’. Theo đó người mẹ đơn thân này đã phải đối diện với mọi thứ và gồng mình lo liệu cho cuộc sống mới, vừa qua cô có trải lòng về những mỏi mệt mà bản thân đang gặp phải.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT!

Trang Khàn được ông xã tặng nhẫn kim cương, khẳng định chồng không bao giờ dám bỏ mình vì một lý do

Ông xã của Trang Trần tên thật là Louis Trần và là Việt kiều Mỹ. Cặp đôi gặp gỡ nhau trong những chuyến thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo. Sau 6 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định về chung một nhà. Dù đã kết hôn nhưng cả 2 thường xuyên sống xa nhau. Louis Trần phải sống chủ yếu ở Mỹ chỉ thi thoảng mới về Việt Nam thăm gia đình. Mới đây, Trang Trần vừa chia sẻ khoảnh khắc ấm áp trong sinh nhật chồng. Cựu người mẫu còn được ông xã Việt kiều tặng cho chiếc nhẫn đôi kim cương. Nhìn nụ cười hạnh phúc của cả nhà có thể thấy gia đình Trang Khàn vẫn hạnh phúc đến mức nào. Bên cạnh đó cô còn không ngần ngại đáp trả những những tin đồn thất thiệt về việc cô và anh nhà chuẩn bị ly hôn.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT!

Hari Won bị ‘khui lại’ chuyện nói tiếng việt lơ lớ dù sang Việt Nam nhiều năm bởi lý do đầy bất ngờ

Dù không mới nhưng có một điều phải khẳng định là, Trấn Thành và Hari Won luôn là một trong những chủ đề hấp dẫn đối với cư dân mạng mỗi khi nhắc tới. Cùng với việc Trấn Thành liên tục khóc lóc trên các gameshow, kể cả là một show truyền hình về Rap, khán giả cũng đặc biệt quan tâm đến những lần "vạ miệng" hoặc xuyên tạc tiếng Việt của Hari Won. Mặc dù A Xìn từng nhiều lần khẳng định đã và đang khắc phục giúp bà xã khuyết điểm giọng đớt, tuy nhiên, số lần cô ca sĩ lai bị tiếng Việt "quật" vẫn tăng lên từng ngày. Câu chuyện “nói tiếng việt lơ lớ” của Hari Won bất ngờ bị khui lại và tiếp tục khiến nữ ca sĩ nhận về khá nhiều lời chỉ trích và công kích nặng nề.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT!

Bỏ hơn nửa triệu, fan than trời khi áo do Sơn Tùng M-TP thiết kế lại thủng lỗ to đùng, như hàng chợ

Đêm qua (13/4), Sơn Tùng M-TP khiến cộng đồng fan chộn rộn khi thông báo bán sản phẩm áo phông để quảng bá cho dự án âm nhạc mới - There’s No One At All. Đáng chú ý, chiếc áo phông được đích thân chàng ca sĩ gốc Thái Bình thiết kế và theo dõi từng công đoạn sản xuất nên khi đến tay, “cheap moment” này đảm bảo sẽ nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ. Chuyện kêu gọi cheap moment với thần tượng không phải chuyện hiếm trong giới giải trí nhưng “đồ đôi” đó phải có chất lượng tốt. Như sản phẩm mà Sơn Tùng tung ra, dân tình đã phát hiện loạt các lỗi “sai sai” trên chiếc áo trị giá hơn nửa triệu đồng.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT!